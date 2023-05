Email it

Santiago. Con el fin de reducir los hechos delictivos que se registran en el municipio cabecera de Santiago, el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional pusieron en marcha la modalidad de patrullaje por cuadrantes y corredores.



El acto encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Interior y Policía Jesús Vásquez Martínez y el director de la Policía Nacional mayor general Eduardo Alberto Then, se llevó a cabo en la explanada frontal de la institución del orden.



Vásquez Martínez informó que en esta primera etapala iniciativa procura aumentar la protección de la ciudadanía, y además, mejorar los niveles de supervisión de los servicios y la confianza de la sociedad en su conjunto. Dijo que a través de esta estrategia, ya implementada con gran éxito en más de 40 sectores del Distrito Nacional, se pretende que el personal policial tenga mayor contacto con los residentes en los cuadrantes de sus respectivas responsabilidades.



Cada agente tendrá las instrucciones de lugar para suministrar a los residentes en sus cuadrantes su identificación y número de celular, para cualquier asistencia que tengan que brindar. Asimismo, cada policía debe saber dónde están ubicadas las escuelas, clubes deportivos, bancas, colmados, “drinks”, restaurantes y demás establecimientos.



Mayor eficiencia



Vásquez Martínez recordó que el patrullaje por cuadrantes es una técnica que consiste en pequeñas delimitaciones geográficas de un sector fijo, al que se le asigna un personal para optimizar y hacer más eficiente la prevención y disuasión del delito.



El protocolo de operación estipula recorrer frecuentemente el cuadrante de manera sigilosa y atenta ante cualquier evento que se pueda presentar, con paradas frecuentes para tomar contacto con el vecindario. De esa manera, se pretende garantizar la seguridad en su área de responsabilidad.



Igualmente, el mandato para el personal policial es estar en contacto con la junta de vecinos o líderes comunitarios, para que juntos puedan buscar soluciones a cualquier necesidad que afecte la convivencia pacífica de los residentes.



País seguro



El mayor general Eduardo Alberto Then expresó que el patrullaje por cuadrante viene a complementar el programa de la estrategia nacional de seguridad ciudadana “Mi país seguro” con el objetivo de seguir contrarrestando el crimen y el delito de una forma más efectiva.



Aprovechó para agradecer el apoyo de la vicepresidenta para que el sistema por cuadrantes sea una realidad y Santiago cuente con la seguridad que sus municipios merecen.



“Anunciamos aquí que en los próximos días serán intervenidos con el mismo programa el departamento S3 Gurabo, el cual será reforzado en la misma condición con las que estamos llevando a cabo en el departamento S1”, epxresó Alberto Then, al tiempo de informar que este sistema de patrullaje por cuadrantes consiste en la división de espacios geográficos para asignar una determinada cantidad de unidades de agentes policiales que serán responsables de la seguridad ciudadana en cada uno de ellos.



Dijo que con la puesta en marcha de este sistema ,la Policía Cibao Central contará con 10 corredores distribuidos en la Avenida las Carreras, 27 de Febrero, 30 de Marzo, Circunvalación Sur, Estrella Sadhalá, entre otros.

Agentes deberán rendir informe diario

Las autoridades informaron el programa establece que los agentes policiales han de rendir un informe diario de las novedades ocurridas en su turno de servicio y entregarlo junto con el reporte de lo que sea relevante cada vez que sea relevado. Durante el acto de lanzamiento fueron presentados los vehículos, motocicletas y las nuevas tecnologías que se suman a la estrategia para aumentar la protección a la población.