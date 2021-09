Sobreviviente a desplome de muro pierde ojo y brazo

Santiago. Francisco Santos Díaz sobrevivió al desplome de un muro de un hotel en construcción en la zona monumental, pero las secuelas lo marcaron: quedó sin visión en uno de sus ojos y recientemente le tuvieron que amputar el brazo.

Una bacteria que le afectó cuando estuvo hace dos años ingresado en un hospital fue la causante de que santos Díaz se quedara sin uno de sus brazos. El único sobreviviente de la tragedia ocurrida el día 21 de mayo del 2019 y en la que murieron cinco de sus compañeros, tampoco ha encontrado justicia para lograr que quienes lo contrataron puedan al menos indemnizarlo.

Para este miércoles, tiene previsto una nueva audiencia y espera que los jueces se sensibilicen en su caso y puedan concluir este largo proceso. Sin ningún tipo de ayuda, este trabajador de la construcción vive prácticamente en la miseria y no puede valerse por sí mismo.

“Desde que ocurrió la tragedia, quedé solo con la ayuda que me dan mis hermanos. Primero perdí el ojo derecho. Hace siete meses tuvieron que cortarme también el brazo derecho por una bacteria que cogí en el hospital. Aun así, esta gente, los del hotel, no me han dado nada y no los he vuelto a ver más nunca”, apunta al hablar con reporteros de elCaribe.

Santos Díaz, de 52 años, vive por la caridad de los amigos, vecinos y algunos parientes en una casucha a punto de desplomarse en el barrio La Mina del distrito municipal de Hato del Yaque.

La vivienda, levantada en madera, cartón y zinc es compartida con su esposa, Ana Teresa Lantigua, tres de sus hijos y un nieto.

La situación de pobreza en la que vive los lleva a sobrevivir con lo poco que cuentan y comer de lo que consiguen. Se recuerda que los deslizamientos de tierra en el muro para levantar una pared en la construcción del hotel AC Marriot en el entorno monumental, dejó como saldo la muerte de Orlando Antonio Ferreira Espinal, de 37 años; Joan Cruz Duarte, de 28; Dave Durical, de 30; Ariel Arturo Jerez Rodríguez, de 32; y Elvin Tamárez Torres.