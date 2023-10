Navarrete. Fue tiroteada la residencia del subdirector de Centros Penitenciarios Reformados, Noel Toribio. Los impactos están en las ventanas, puertas y pared, aparentemente fueron hechos por desconocidos.



“Eran las 3:35 de la madrugada y estábamos dormidos cuando vinieron esas personas a tirar tiros, mi esposo no es de problemas, somos personas serviciales”, señaló su esposa Bianca Peña en las afueras de la calle Santana Vargas del municipio de Navarrete, en Santiago, donde está ubicada la vivienda.



A su vez mencionó que según la Dirección Central de Investigación (Dicrim), fueron encontrados nueve casquillos en la escena del crimen.



“Espero que se investigue bien. Hay que parar estos actos vandálicos porque uno no puede estar tranquilo en su casa. Temo por mis tres hijos, que les hagan algo”, expresó Peña.



Mientras que el padre, Arcadio Toribio, comentó que debido a las funciones que ha desempeñado su hijo durante 19 años, es probable que haya sido un motín en su contra. “Ese trabajo es de mucha responsabilidad. Él es alguien que quiere caminar por el bien, pero los delincuentes no van con eso. Esa fue la causa diría yo, por ello la vagabundería”, confesó Toribio.



Su madre, Josefina Jiménez, pide una investigación profunda para esclarecer los hechos, ya que todo lo que “figura” es a su vástago de 42 años y a sus nietos muertos.



Reclaman investigación



Pidieron a las autoridades profundizar las investigaciones para dar con el paradero de los malhechores y resaltan que en Navarrete hay temor hasta de interponer una denuncia, por temor a represalias, por lo que muchas víctimas deben trasladarse a la comandancia a Santiago.



Presumen que algún preso o expresidiario pudo haber provocado o mandó a ejecutar dicha agresión, porque tiene 19 años trabajando en el sistema penitenciario y nunca tuvo problemas.