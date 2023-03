Santiago. La burocracia existente en las oficialías pertenecientes a la Junta Central Electoral dificulta que familias completas en diferentes barriadas de Santiago puedan ser declaradas.



Como ejemplo se puede citar a Y. Pérez, una adolescente de 17 años de edad y madre de una niña de dos años, no sabe ni leer ni escribir y a su edad carece de documento de identidad. Sus hermanos de 15, 10 y cuatro años tampoco han sido declarados.



La familia reside en el barrio Villa Rosa III del sector Cienfuegos del distrito municipal Santiago Oeste. “Mi preocupación es por mi hija de dos años que no puede ser declarada por mi situación”, expresó la joven madre.



El caso de la joven madre es tan complejo que no puede acudir al médico por carecer de documentos. Para llegar a la vivienda de la joven madre, se requiere transitar por calles totalmente deterioradas y afectadas por la contaminación. De acuerdo con informaciones ofrecidas, en barriadas como Santa Lucía y Villa Rosa, se estima que solo el 20 por ciento de su población está registrado.



El pastor Pablo Ureña, quien dirige el programa Niños con una Esperanza en la zona de Cienfuegos, muestra su preocupación por la cantidad de casos de niños y adultos sin declarar. Además cuestiona las condiciones de miseria en que malviven cientos de familias de dicha barriada.



Limitaciones



En el caso de Adaucelina Mercedes Hiraldo es más grave. A sus casi 70 años de edad ha hecho el proceso para ser declarada y obtener su cédula de identidad y electoral. Después de recolectar firmas y haber gastos gran parte de los recursos que consiguió como trabajadora doméstica, en la oficialía del municipio de Villa González le dijeron que los documentos no eran reales. Aunque con su esfuerzo logró comprar un solar y construir una casita en el distrito municipal de Hato del Yaque, no pudo ser registrado a su nombre por falta de documentos. En la entrega de títulos de propiedad que el pasado año encabezó el presidente Luis Abinader, Adaucelina Mercedes Hiraldo fue favorecida, pero no pudo figurar a su nombre. Tampoco ha podido acceder a las ayudas sociales que entrega el gobierno como las tarjetas solidaridad para bono gas y Bonos Luz, por la falta de documentos.



En la zona sur se estima que hay aproximadamente un 15 por ciento de personas sin declarar. A esto se agrega a la gran cantidad de extranjeros de la vecina nación que nacieron en el país pero carecen de documentos.

Abren oficinas pero persisten las dificultades

El día 20 de octubre del pasado año el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez, dejó inaugurada y puesta en funcionamiento de la Unidad Móvil de Declaraciones Tardías como parte del plan de reducir el subregistro de nacimiento. La unidad funciona en la parroquia San Lorenzo, en la calle Rosa Sánchez del sector Cienfuegos, del distrito municipal Santiago Oeste, una de las zonas con mayor subregistro de ciudadanos. La carencia de actas de nacimiento y otros documentos de identidad dificultan que los niños vayan a la escuela, que las personas trabajen o tengan algún tipo de ayuda, incluso el acceso a los servicios de salud.