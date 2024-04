La Vega. La Universidad Católica del Cibao (Ucateci) invistió 479 nuevos profesionales, en su Septuagésima Séptima Graduación Ordinaria.



El reverendo padre Sergio de la Cruz de los Santos, rector de Ucateci, expresó que la ceremonia no solo es un reconocimiento a los logros individuales de cada uno de los nuevos profesionales, sino también a la labor incansable de los docentes, quienes han dedicado su tiempo y conocimiento para formar a profesionales íntegros y comprometidos.



El rector De la Cruz de los Santos aprovechó la ceremonia para resaltar que “hoy, más que nunca, debemos recordar que el título que reciben no solo representa un logro personal, sino también una responsabilidad con nuestra sociedad y el mundo en general. Como graduandos de la Ucateci tienen el deber de aplicar los conocimientos adquiridos para contribuir al desarrollo de nuestra comunidad y hacer de nuestra casa común un mejor lugar”.



Dentro de los 479 graduados de la ceremonia, un 67 % de los investidos fueron mujeres y 33% hombres, sumándose a un total histórico de 24,318 egresados de la Ucatecidesde su fundación.



En ese mismo orden, los egresados por facultad son: 22 % en Ciencias Humanas y Sociales; 28 % en Ciencias de la Salud; 9 % en Negocios; 24 % de la Facultad de las Ingenierías; 14 % del Programa de Educación Superior para Adultos (PESA); y 3 % de la Escuela de Estudios de Posgrado.



Mientras Ángel Hernández, ministro de Educación aseguró que la decisión que tomaron al ingresar a esta institución fue la más adecuada y pertinente, y que por más obstáculos que se le presenten, siempre tendrán mejores herramientas, para lograr el éxito, que aquellos que decidieron o no tuvieron la oportunidad de alcanzar un título universitario.



Roberlina Caminero, la graduada de máximos honores de la Escuela de Ingeniería en Sistemas de Computación, agradeció a la institución en nombre de sus compañeros.