Santiago. El alcalde electo de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, prometió regresar esta ciudad a su grandeza, con respeto a los ciudadanos, abrir el cabildo hacia el pueblo y ejecutar proyectos de saneamiento de los mercados y proyectos de rescate del río Yaque del Norte.



Durante un acto para agradecer a la gente de este municipio por convertirlo en el alcalde de la Ciudad corazón, con el 61.63 por ciento de los votos, el dirigente Partido Revolucionario Moderno (PRM) prometió iniciar una nueva era para Santiago, donde el respeto a la gente será prioridad. Dijo que los proyectos prometidos serán ejecutados de la mano del Gobierno central.



Ante empresarios, la vicealcaldesa electa, Mariana Moreno, y los regidores que salieron favorecidos con el voto popular, en el proceso del pasado domingo, Ulises Rodríguez dijo que todo lo prometido en campaña será cumplido.



“Prometimos regresar a Santiago a su grandeza y lo vamos hacer, prometimos hacer la primera ciudad inteligente de RD y del Caribe y lo vamos hacer, prometimos convertir a Santiago en un municipio sostenible y lo vamos a hacer, prometimos una ciudad turística, innovadora, inclusiva y competitiva y quiero que apunten la fecha, estos cambios comenzarán a partir del 24 de abril cuando subamos la escalinata del palacio de gobierno nunicipal”, apuntó



Dijo que asumirá con responabilidad



Destacó que, con humildad y gratitud, asume la responsabilidad como nuevo alcalde, y aseguró que es un honor y un compromiso que se lo toma con mucha responsabilidad.



Igualmente, Ulises Rodríguez resaltó que durante la campaña en la que recorrió el municipio para escuchar a la gente, se detuvieron a entender cuáles eran sus aspiraciones, sueños y necesidades, de los sectores productivos, sector privado, a los gremios y organizaciones de la sociedad civil, abriendo las puertas al diálogo con las iglesias, las juntas de vecinos, las empresas de transporte, las mujeres, los jóvenes, los deportistas, los gremios profesionales y ellos contaron lo que quieren para sus hijos y familias.



“Ha llegado la hora de fijar fecha a esos sueños y hacer realidad el cambio que quedó pendiente en Santiago. Quiero decirles que la espera terminó, que Santiago se merece más y va a recibir más”, dijo el perremeísta.



Además, agregó que recorriendo la ciudad, vio las condiciones en que opera el mercado Hospedaje Yaque y los demás mercados del municipio, confirmando que los barrios de no han recibido la atención que merecen sus ciudadanos.

Cree ciudad no ha sido praparada para desarrollo

Ulises Rodríguez dijo que el río Yaque del Norte sigue abandonado a su suerte, y los servicios municipales son muy precarios. Lamenta que la ciudad no ha sido preparada para administrar el desarrollo de un empresariado pujante y una sociedad en crecimiento. “Les confirmo que en esta gestión los obreros de aseo urbano serán tratados con dignidad y justicia, que aplicaremos gerencia y visión, al desorden en el tránsito y abriremos finalmente las puertas de la alcaldía para hacer una gestión más humana y más cercana”, explicó. Indicó que en esta campaña aprendió que sirve de nada tener planes si no se ejecutan, que cuando no se planifica las ciudades se vuelven caóticas.