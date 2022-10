Santiago. En medio de rumores de que la mujer asesinada por supuestos sicarios el pasado viernes pertenecía a una red de tráfico de drogas, sectores condenan la forma en que fue violentada la escena del crimen.



Tras el asesinato de Ana Francisca Gómez, cuyo cuerpo fue retirado de la morgue pasadas las dos de la tarde del pasado sábado por empleados de una funeraria, sin la presencia de algún familiar, ha sido fuertemente criticada la forma en que se violentó la escena del crimen, tanto por los ciudadanos que la sacaron del carro para auxiliarla, como por los miembros de la Policía que llegaron al lugar y tomaron las pertenencias de la mujer, como un arma de fuego, sin guantes ni la debida protección.



Aunque las autoridades del Ministerio Público en esta ciudad no quisieron ofrecer detalles para no entorpecer la investigación, ni referirse al accionar de los miembros de la Policía Nacional sin el debido protocolo, una fuente de entero crédito del organismo dijo que condenan el mal manejo de la escena y en su momento se referirán a la necesidad de la profesionalización y tecnificación de la Policía.



El abogado penalista Ramón -Monchy- Estrella, criticó el accionar de los que hicieron el levantamiento de las evidencias, ya que si en algún momento esa pistola había sido disparada, la huella que va a salir es la del policía que le puso la mano sin la precaución debida.



“La escena del crimen siempre tiene que protegerse, los que la tomaron para llevársela a la banca, los ciudadanos, cometieron también una violación a la cadena de custodia, es el Ministerio Público y la policía científica los que deben dirigir los trabajos en la escena del crimen para no contaminarlo, entonces hay una responsabilidad del Ministerio Público que no estaba, y de la policía científica también”, expresó Estrella.



Dijo que se hace necesario capacitar más a los cuerpos del orden y tener mayor personal en el departamento de Homicidio y Crímenes contra las personas en el MP, y también más policías en el área científica.