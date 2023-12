La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud y el Colegio Médico Dominicano confirmaron su respaldo a la resolución que aumenta la cobertura de medicamentos ambulatorios.



Ambos gremios consideraron positiva la medida de incrementar de RD$8,000.00 a RD$12,000.00 la cobertura de medicamentos ambulatorios por afiliado por año, y la aprobación de 70 nuevos procedimientos en favor de los afiliados del seguro familiar de salud del régimen contributivo.



Consultado sobre la decisión del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), el presidente de la ADARS, José Manuel Vargas, consideró que la resolución 581-03 es un gran paso para el fortalecimiento del seguro nacional de salud que se traduce en beneficio de los afiliados de todas las ARS.



Abordado sobre el impacto social y económico de esta medida, sostuvo que este aumento de cobertura alcanza a un total de 4 millones 672 mil 814 afiliados que serán impactados de manera positiva. “Esta resolución fue un gran paso de ADARS para el fortalecimiento del seguro nacional de salud y sobre todo en beneficio de los afiliados porque se incrementó un 50 % en los medicamentos ambulatorios que es una de las coberturas más demandadas de los afiliados”, señaló.



Asimismo, dijo que se incluyeron 70 procedimientos adicionales, una nueva vía de abordaje y otras patologías que no estaban incluidas en el catálogo.



De su lado, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, destacó que el encuentro se desarrolló en un ambiente de armonía que dio como resultado, según sus palabras textuales, “la medida que favorece a la población dominicana”.



“En dicho encuentro se le dio formal inicio al diálogo entre el CNSS y el CMD, el cual no se llevaba a cabo desde hacía varios meses, cuando la gestión pasada del CMD se retiró del mismo, por desacuerdos con el CNSS sobre el tema de los honorarios, tarifas y los códigos para los médicos”, precisó el galeno.



En tal sentido, informó que de inmediato se crearon comisiones para poner en marcha los trabajos relacionados con el tema de los honorarios y tarifas; así como los códigos para los médicos.



¿Quién pagará y cuándo se hace efectiva la cobertura?



En la misma resolución, el CNSS aprobó un incremento al per cápita mensual del seguro familiar de salud del régimen contributivo de RD$128 que pasa de RD$1,555 a RD$1,683.



Al respecto, el presidente de la ADARS aseguró que este aumento no afectará el bolsillo de los afiliados, porque este costo a quien se le incrementa es al empleador.



Este aumento es efectivo a las coberturas desde noviembre del año 2023 y las administradoras de riesgos de salud deberán reembolsar a los afiliados del régimen contributivo los gastos incurridos por los nuevos beneficios incluidos.



La dispersión será efectiva a partir de diciembre del 2023, establece la resolución. En el caso de los dependientes adicionales, el incremento será reflejado en las notificaciones de pago de la Tesorería de la Seguridad Social de enero del 2024, para las coberturas a partir de febrero de ese mismo año.