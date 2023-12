Afirmó que ganará la reelección porque no hay desgaste del Gobierno ni una crisis económica para una derrota



Roberto Ángel Salcedo ha logrado combinar el entretenimiento y la política, dos actividades que no siempre resultan compatibles, pero sobre todo, históricamente quienes las emprenden no han resultado siempre exitosos. Sin embargo, en el caso de Salcedo, mantiene sus actividades privadas vinculadas al cine y la televisión y al mismo tiempo desarrolla una exitosa carrera política con evidente madurez y sólida formación.



Además de funcionario público como director del Programa de Proyectos Estratégicos de la Presidencia (Propeep), es miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y del equipo nacional de campaña del proyecto de reelección del presidente Luis Abinader.



“La gente le presta mucha atención a lo que uno hace, y cuanto más lejos me traslado, como el pasado lunes cuando estuve en Santiago Rodríguez, el nivel de receptividad de la gente es mayor que en cualquier barrio de la capital; un grupo de señoras me rompieron la camisa, me abrazaban cuatro o cinco”, contó sobre su experiencia del contacto de la gente en su etapa más de político que presentador de televisión.



Sobre su decisión de incursionar de lleno en la actividad política dijo que en el caso de las figuras públicas como es su caso genera mayor atención.



“La gente ha invertido en nosotros lo más valioso que tiene que es su tiempo, tiempo para vernos en la televisión, para ver una película, entonces de una u otra manera esas inquietudes sociales uno las canaliza y llega a una comunidad y puede transformar esa comunidad”, reflexionó Salcedo.



El comunicador agregó que para dar el paso a la política tomó muchos años en el proceso de preparación académica, familiar y empresarial. “La gente asocia mucho la participación política con la electoral, yo no descarto en un futuro participar en la boleta, las circunstancias lo determinarán”, apuntó Salcedo.

Durante la entrevista especial de Multimedios de elCaribe y CDN, el dirigente del PRM analizó y puso en perspectiva la garantía de triunfo de la reelección del presidente Abinader y las probabilidades que obtenga el 60% de los votos en las elecciones de 2024.



“Lo que ocurre es que el partido se ha consolidando y eso se advierte en las actividades que tiene el partido recibiendo apoyo de gente de distintos ámbitos, fíjense que no se ha dado una actividad importante que muestre lo contrario, usted no ha visto figuras prominentes del PRM saliendo, como sí se ha visto en otras organizaciones”, reflexionó.



Otra variable que dijo incidiría es el nivel de aceptación que el PRM tiene, que según sus palabras la popularidad ronda actualmente con valores históricos porque apenas fue creado hace ocho años. “Las encuestas colocan al partido, como estructura, como partido principal, que sustenta las aspiraciones del presidente bordeando el 46% a 47%, esa es la base perremeísta”, apuntó Salcedo.



Continuó su reflexión: “Hay una franja que no se asocia a la estructura política partidaria, que no hace vida en ninguna de las formaciones políticas en el país, que se abraza a las causas políticas del momento, es una franja de la sociedad que se ha movido indistintamente dependiendo de la coyuntura política”.

El dirigente del PRM puso los ejemplos de las elecciones de 2000 y 2004, que esa franja que no milita en las organizaciones, primero se identificó con Hipólito Mejía y luego con Leonel Fernández y el PLD.

“La sociedad dominicana en el año 2020, después de cuatro gobiernos consecutivos del PLD, trae a Luis Abinader en una nueva etapa de su vida política y democrática, con un porcentaje que excede lo que tenía el PRM, entonces sí esa franja siempre ha sido determinante”, puntualizó.



Salcedo aseguró que esa está identificada con la reelección del presidente Luis Abinader y que ese respaldo le permitiría alcanzar una votación de 60%.



“Hay dos factores fundamentales que no se ve en la actualidad, el primero es un tema de tiempo en el ejercicio, el hartazgo todavía no hace presencia en el actual gobierno, esa es la realidad, y ese es un elemento a favor; lo segundo sería una crisis económica y eso no se advierte, aunque hay retos permanentes, no hay una crisis que pueda proyectarse en el futuro cercano que comprometa el resultado de las elecciones”, apuntó.



Sostuvo que el nivel de popularidad que conserva el presidente Abinader se siente en cada rincón del país que visita. “En este momento cuando Luis Abinader pasa por algún lugar, el pueblo se tira a las calles”, afirmó.



Cuestionado sobre el paso de dirigentes de otros partidos al PRM, especialmente alcaldes, dijo que lo hacen porque se sienten más identificados con el partido oficial y porque tienen mayor posibilidad de triunfo.



Dijo que su participación constante con alcaldes de distintos municipios del país obedece que el Propeep tiene programas con vocación municipal que se hace en combinación con las alcaldías y distritos municipales.



Necesariamente febrero no incide en mayo

El dirigente del PRM tiene su propia perspectiva sobre el impacto que tendrán las elecciones municipales en las de mayo. Roberto Salcedo sostuvo que lo ocurrido en los comicios de 2020 es una muestra de que se puede perder en el nivel municipal en una demarcación y ganar a nivel congresual y presidencial. Puso como ejemplo los casos de Santiago y Santo Domingo Norte. Refirió que el PRM perdió la alcaldía del municipio de Santiago y que sin embargo logró una victoria en el nivel presidencial y en la senaduría. Dijo que lo mismo se repitió en otras demarcaciones del país. Salcedo vaticinó un triunfo para los candidatos del PRM en las grandes demarcaciones especialmente en el Gran Santo Domingo.