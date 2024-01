Santo Domingo, 8 ene (EFE).- De los enfermos de hipertensión, el 46 % desconoce que la padece, y lo mismo ocurre con el 33,5 % de los enfermos de diabetes mellitus, una circunstancia «preocupante», dijo el presidente dominicano, Luis Abinader, en la primera rueda de prensa semanal que ofrece en este 2024.

El gobernante anunció este lunes la puesta en marcha de una estrategia para atender a pacientes de hipertensión arterial y diabetes mellitus, afecciones con una prevalencia de tres millones de personas en el primer caso, y de un millón en el segundo.



Además, señaló que en 2022 se registraron más de 66.000 decesos en el país, de las que el 70 % correspondieron a enfermedades cardiovasculares, que es la principal causa de muerte en esta nación de casi 11 millones de habitantes.



«De ahí, que estemos obligados a cambiar las estrategias de abordaje» en este sentido, dijo el gobernante, para señalar que la República Dominicana se ha adherido al Programa Hearts, iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca la prevención y control de enfermedades no transmisibles, como la hipertensión y la diabetes.



En el desarrollo de este programa, las autoridades sanitarias tendrán como objetivo la población a partir de 45 años, quienes estén diagnosticados con alguna de estas enfermedades y que no tengan un empleo que cotice a la seguridad social. Además, todos los pacientes pensionados, así como los menores de 18 años dependientes de la insulina.



«Lo que estamos anunciando es que el Gobierno contribuirá al aumento de la calidad de vida de los dominicanos, dándole acceso gratuito a los medicamentos que necesitan. Un paso trascendental que ya está incorporado en el Presupuesto (General del Estado) de 2024», que supondrá la entrega de fármacos con fines preventivos, agregó el mandatario.



En un mes se empezarán a entregar los primeros medicamentos, con un alcance nacional en el que se van a utilizar las 1.986 unidades de atención primaria, los 1.358 centros de primer nivel, los 84 centros de diagnóstico y las 636 farmacias del pueblo, establecimientos donde se venden medicamentos a bajo costo.



Los indicadores apuntan a que la esperanza de vida en República Dominicana es de 74,4 años, frente a los 74,07 años en el conjunto de América Latina, y con el programa que se va a implementar en el país «se podría aumentar la esperanza de vida en dos años», aunque en algunos países ha llegado a aumentar en cinco o seis años, apuntó Abinader.



De su lado, el ministro de Salud Pública dominicano, Daniel Rivera, afirmó que el trabajo para la implementación del programa se ha llevado a cabo a lo largo de varios meses junto a la OMS y que permitirá tener resultados «muy medibles».



La estrategia consiste en que cada paciente será intervenido en las unidades de atención primaria, sometiéndose a una primera evaluación y, transcurrido un mes, se le evaluará nuevamente. De no responder en ese periodo, se le ajustará la medicación, explicó Rivera.



Una vez evaluado el paciente, en el centro de atención primaria se le entregará la indicación pertinente para que pueda acudir a la red de farmacias del pueblo, donde se le entregará su medicación de forma gratuita con un esquema de vigilancia, inicialmente mensual y luego trimestral.



Pero, aparte del plano farmacológico, se promoverá que el paciente haga un cambio en su estilo de vida a uno más saludable mediante hábitos alimenticios, práctica de ejercicio y pérdida de peso, señaló el ministro, que se mostró convencido de que con esta estrategia aumentará la esperanza de vida de los dominicanos. EFE