Santo Domingo,- La exministra de Salud Pública Altagracia Guzmán Marcelino calificó como sumamente grave el hecho de que “se quiera tapar el Sol con un dedo” con las muertes de 34 neonatos en el hospital materno-infantil San Lorenzo de Los Mina.

Guzmán Marcelino quien dirigió en dos ocasiones la cartera de salud dijo que lo más grave de todo es que se haya ordenado a los médicos de dicho centro asistencial alterarle la semana de gestación a cada recién nacido.

La reputada pediatra infectóloga dijo que, desconoce si es verdad, pero hay una comunicación interna ordenando la acción descrita anteriormente, y fue denunciada por el Colegio Médico Dominicano.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, la facultativa dijo que además de la gravedad de ese asunto, eso es un delito, y en salud es el delito más grande.

Agregó que las estadísticas alteradas no permiten tomar los correctivo de lugar, a la vez que alertó que, si eso está pasando ahí, habría que preguntarse qué está sucediendo en otras enfermedades.

“La gravedad número uno es querer tapar el Sol con un dedo con esas muertes, pero lo más grave, no sé si es verdad, que hay una comunicación interna donde le dicen a los médicos, creo que el gremio médico lo denunció, que tienen que alterarle la semana de gestación a cada recién nacido, eso es grave, primero eso es un delito, y en salud es el delito más grande porque las estadísticas alteradas no permiten tomar los correctivo de lugar”, insistió.

Recordó que el subdirector del referido hospital, antes de que estallara el escándalo, dijo que convocó a ocho personas que estaban en la unidad de recién nacidos para tomar las medidas correspondientes, y se definió qué tipo de medidas .

“Creo que fue, si mal no recuerdo, sacar los recién nacidos de esa área, y descontaminarla, lo llamaron y lo cancelaron, y después estalla el tema de la mortalidad, él comenzó a tratar el tema”, dijo de manera enfática la profesional de la salud.

Taty Guzmán recordó que en un centro hospitalario el subdirector es el jefe del cuerpo médico, en tanto que el director es el feje administrativo.

La profesora universitaria explicó que el ministerio de Salud tiene que ver todo eso, “tiene que activar los epidemiólogos de los hospitales que, aunque no dependen en cuanto a nómina de la Dirección de Epidemiología de esa cartera, pero hay una resolución del Consejo que rige el Servicio Nacional de Salud, que establece que los epidemiólogos de los hospitales tienen que coordinar los trabajos con dicha Dirección”.

“Porque lo que ocurre en cada hospital, en cada clínica, es lo que dice cómo andan los indicadores de salud en cada país, si tu altera esa cifra, como país no puede garantizar la salud, porque no cuenta con los datos precisos”, apuntó.

Aseguró que en el caso de los 34 neonatos muertos hay un agravante, “lo primero es los fallecimientos, segundo, de ser cierto, el tema de alterar las cifras, y tercero, si eso ocurre en esta situación, qué no ocurrirá con el dengue, la malaria, hipertensión, pacientes psiquiátricos, muertes materna, o sea, a quién le creo”.

Atribuye inexperiencia Mario Lama atribuir muertes neonatos a pasadas gestiones

La doctora Altagracia Guzmán Marcelino atribuyó a la inexperiencia del director del Servicio Nacional de Salud Mario Lama el hecho de culpar a las pasadas gestiones por las muertes de 34 neonatos en el hospital materno-infantil San Lorenzo de Los Mina.

“Yo voy a ser magnánime con Lama, y eso que él dice que es herencia, eso es la inexperiencia de él manejarse con los temas”, sentenció la dos veces ministra de Salud Pública al ser entrevistada en el programa D`AGENDA.

Recordó que este gobierno se dijo que representa el cambio, y en tal sentido hasta en la casa de cada familia hay que vivir haciendo correcciones.

Sobre Mario Lama dijo que fue su alumno, además tuvo en un programa radial de salud muy crítico, a tal punto que siendo ella directora del Seguro Nacional de Salud, SENASA, cuando comenzó el Régimen Contributivo, que las ARS privadas no querían que el seguro público creciera, el doctor Lama dijo que “SENASA era un carrito cepillo, y otra aseguradora privada era un Mercedes Benz”.

Retomando el tema de las muertes de los 34 neonatos, Guzmán Marcelino dijo que, inmediatamente se enteró de que eso era cierto, se debió aplicar una sanción porque quien dirige el Consejo de SENASA y del Servicio es el Ministerio de Salud.

Como medidas correctivas para que no sigan muriendo los infantes, la experta en enfermedades infecciosas pediátricas recomendó que, “aquí tenemos especialistas, donde haga falta neonatólogos hay que nombrarlos, a los cuales hay que capacitarlos, hay que continuar o implementar los comités de recertificación, y adherirlos a los incentivos”.

“Porque ahí te va a garantizar dos cosas, una mejor redistribución económica a los médicos, y la otra parte es una garantía a la atención de calidad, porque la recertificación significa actualizarse en los temas de su área, e invertir dinero para que esas unidades hospitalarias tengan las condiciones para una atención adecuada”, sugirió.

También planteó que cada hospital cuente con un epidemiólogo, los cuales tengan una conexión directa con el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud.

“Yo veía venir esto y demás cosas que suceden, han sucedido o van a suceder en este periodo de gobierno”

Para la doctora Altagracia Guzmán Marcelino nada de lo que está sucediendo en el sistema sanitario de la República Dominicana le extraña, porque lo veía venir.

“Yo veía venir esto y más cosas, que suceden, que van a suceder, o que han sucedido en este periodo de gobierno, lo primero es que el ministerio de Salud, que tiene la rectoría, fue sustituido por la vicepresidencia, se recuerda que al inicio quien tenía la vocería era la vicepresidenta con todos los temas de salud”, deploró la exministra de Salud PÚBLICA al ser entrevistada en el programa D´AGENDA.

Insistió en precisar que SENASA tiene un Consejo que prepara su Plan Operativo Anual, y quien dirige el Consejo es el ministerio de Salud, igualmente el Servicio Nacional de Salud que es el responsable del servicio de atención a las personas, tiene su Consejo que también lo preside la cartera de Salud.

“O sea, estamos en la parte de financiamiento, SENASA, y lo preside el ministerio de Salud, y en la parte de atención a la persona, la provisión de los servicios, también lo preside el mismo ministerio”, remachó Guzmán Marcelino.

Criticó que algunos médicos estén buscando como excusa, que la muerte de los infantes es por culpa de la ley 123-15 que separa funciones, y olvidan que la ley 87-01, y la ley general de Salud 42-01, ordena que el ministerio tiene que propiciar la separación de financiamiento, de provisión de servicio y, claramente, le adjudica la rectoría al ministerio.

“Lo que hizo la ley 123-15 fue cumplir con un mandato de lo que establece la ley 87-01 porque, así el ministerio hace la función de conductor del sector, de rector y garante, y para garantizar la calidad de los servicios tiene que estar con la nariz dentro del SNS y de SENASA”, argumentó Taty Guzmán.

Dijo que, “son los dos grandes desafíos que tiene el ministerio, a parte de su función de regulación, que la tiene que hacer con el Servicio Nacional de Salud, como con el sector privado.

Deplora compra Medicamentos Altos Costos se transfiriera al PROMESE

La exministra de Salud Altagracia Guzmán Marcelino deploró que la compra del programa de medicamentos de Altos Costos se haya transferido a PROMESE-CAL.

“Yo escuché, creo que al ministro de Salud, que dijo que el monto de recursos que se está utilizando para Altos Costos se ha duplicado y hasta triplicado, y yo me pregunto, y los costos de producción de los insumos que se utilizan en los medicamentos de Altos Costos no se ha elevado, si no se toman medidas será todo el dinero del mundo y no va haber cobertura para los pacientes”, alertó.

Sugirió buscar medidas para abaratar el costo de los medicamentos para que puedan ser asequibles y poder dar mayor cobertura a los pacientes.

“El Programa de Altos Costos hay que tenerlo como un toro agarrado por los cuernos, primer error, haberle pasado eso a PROMESE, esa institución tiene como función comprar medicamentos y mandarlos a los hospitales, a las Farmacias del Pueblos y las Unidades de Atención Primarias”, aclaró la exministra de Salud.

Recordó que, “Alto Costo es un programa humano, y el Ministerio, con su liderazgo, tiene la forma para buscar las medidas que abaraten dichos medicamentos”.

precisó que el Ministerio es miembro de un grupo de países centroamericanos para comprar de manera conjunta medicamentos, e igual se logró en su gestión que Centroamérica y el Caribe se integrarán con los países sudamericanos en el renglón de los medicamentos para abaratar sus costos.