Así están los ánimos en las elecciones del Colegio Médico Dominicano, donde cientos de doctores asisten a las diferentes mesas electorales para elegir a sus candidatos favoritos.

La plancha uno de esta contienda electoral está presidida por Waldo Ariel Suero asegura que arrasará en las elecciones.

Esto asegurando que cuenta con el apoyo de una importante alianza de 19 médicos gremiales dominicanos, la cual es titulada la «Gran Alianza Médica».

Ariel suero resaltó que entre sus propuestas está continuar con su lucha por un reajuste salarial sustancial para todos los médicos a nivel nacional, defender el derecho que tienen los médicos a recibir el salario No. 14 a mediado de año, entre otras promesas.

Por su lado, la candidata de la plancha 2, Yubelkis Aquino, expresó que después de un recorrido realizado por varias mesas de votación, tiene la certeza que el Colegio Médico Dominicano tendrá rostro de mujer.

De igual modo, la cirujana hizo un llamado a todos los médicos a votar, por lo que pidió que no se queden rezagados por las denuncias que ella junto a su equipo ha venido haciendo.

Explicaron, “que los médicos que trabajan en hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS), en donde hay una mesa electoral, si en el padrón dice no, vota como quiera, pero si a ese hospital va a votar un médico de otro hospital, que no tiene mesa instalada, y dice no en el padrón, no podrá votar”.

En conclusión Aquino pidió a los doctores que, “aunque el padrón diga que no vote, tiene derecho a ejercer el voto, ya sean pensionados, residentes, entre otros.

Durante las elecciones que se realizan el todo el país diferentes figuras del sector salud se vieron ejercer su derecho al voto, tal es el caso del Ministro de Salud Pública doctor Daniel Rivera, quien depositó su voto en el Hospital Cabral y Báez de Santiago.