Miembros del Colegio Médico Dominicano (CMD), denunciaron que la Comisión Electoral busca apoyar a la plancha uno, al no permitir que todos los médicos voten en las elecciones del próximo 08 de noviembre.



Durante una rueda de prensa realizada en apoyo a la candidata de la plancha dos, encabezada por Yubelkis Aquino, 12 expresidentes del CMD aseguraron que un hecho engorroso perjudica la salud de las elecciones.



Explicaron, “que los médicos que trabajan en hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS), en donde hay una mesa electoral, si en el padrón dice no, vota como quiera, pero si a ese hospital va a votar un médico de otro hospital, que no tiene mesa instalada, y dice no en el padrón, no podrá votar”.



Añadieron que este inconveniente está sucediendo por problemas técnicos, razón por la que se tiene que permitir que todos los miembros ejerzan su derecho al voto.



Los candidatos de la plancha dos consideraron como una iniquidad la aplicación discriminatoria del derecho al voto, porque con esto se priva a muchos galenos de ejercer su derecho, afirmaron.



El Gran Bloque Unitario, como se hacen llamar los miembros de la plancha dos, aseguraron que los médicos están viviendo una situación muy preocupante a nivel nacional y que esto puede empañar el desarrollo del proceso electoral.



Propuestas de la Plancha #2



Según un documento proporcionado por la directiva que preside la candidata Yubelkis Aquino, dice que la propuesta que la cirujana trae al Colegio Médico es incluir un aumento de un 40% apoyado por una ley de indexación salarial.



La propuesta de la Plancha No.2 afirma que asumirá con responsabilidad la discusión del inicio de la atención primaria y la modificación de la ley de Seguridad Social.

Otras propuestas del Gran Bloque Unitario

El Gran Bloque Unitario, como se hacen llamar los miembros de la plancha dos, propone además la aprobación de una ley de despenalización del acto médico, la consecución de un seguro médico premium para los médicos, tanto pensionados como jubilados, y que sean incluidos en los aumentos salariales. También buscan obtener un aumento del 6% del PIB para salud.