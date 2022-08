Email it

El director del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública (MSP), Alejandro Uribe, afirmó que el reciente incremento de los niveles de violencia en el país es producto de las secuelas dejadas por el covid-19.



“En todas las épocas, en todas la sociedades los problemas de salud mental y los de violencia aumentan posterior a la crisis, eso sucede después de las grandes epidemias, guerras y terremotos”, expresó el galeno.



En rueda de prensa, manifestó que la limitación de actividades, la socialización y las relaciones intrafamiliares para evitar la propagación del virus, afectó a una población que ahora quiere retomar la normalidad.



Aunque reconoció el aumento, el especialista indicó que la situación local no es tan desastrosa como parece ser, ya que los últimos acontecimientos le han dado a la ciudadanía una percepción de que la violencia está arropando al país.



“No estoy diciendo que no hay, que no está ocurriendo, pero la percepción es un poco mayor de lo que en realidad ocurre. Los casos de alto perfil causan esa sensación y esa impresión”, resaltó.



Explicó que hay diferentes tipos de violencia, las cuales pueden ser sutiles pero están más frecuentes en la sociedad, y a largo plazo ejercen un daño peor o de igual proporción al que causan los hechos que trascienden en la prensa, como espiar sin autorización a la pareja o restringir el manejo de los recursos.



Atenciones gratuitas



Los hospitales públicos tienen más de tres mil psicólogos y 160 psiquiatras para ofrecer asistencia médica en salud mental a las personas que lo necesiten.



En un comunicado, el Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que cuentan con unidades de intervención de crisis para adultos y niños donde ofrecen atenciones en psicología y psiquiatría, e ingresan a los pacientes de comportamiento agresivo o que tienen ideas suicidas. Dichas áreas de atención para los mayores de edad están en los hospitales Salvador B. Gautier, Ignacio Jacinto Mañón, Vinicio Calventi, Darío Contreras y Moscoso Puello.



Indicó que en el interior la tienen el Cabral y Báez de Santiago y el Alejandro Cabral de San Juan, así como el San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís y el Jaime Mota de Barahona. Mientras que las infanto juveniles se encuentran en el Santo Socorro, el Arturo Grullón y en el Luis Morillo King.



El fin de semana el país se vistió de luto por el reporte de varias muertes ocurridas en circunstancias violentas que causaron pesar en toda la población.

Proyectos contra la problemática paralizados

Para los especialistas, con el fortalecimiento de las leyes que aborden el tema de la salud mental se puede hacer frente al problema en el país, sin embargo, de tres proyectos ley llevados al Congreso ninguno ha sido aprobado por el Poder Legislativo. Una de las iniciativas es del diputado Aníbal Díaz, que busca modificar el catálogo de las ARS para que los asuntos de salud mental reciban la misma cobertura que otorgan a las demás patologías.