Luego de realizar una serie de investigaciones en la línea noroeste, los ministerios de Salud Pública y Medio Ambiente confirmaron que varias personas de Valverde y Montecristi tienen picaduras en algunas partes de su cuerpo, las cuales todavía son de origen desconocido porque no se sabe qué pudo haberlas provocado.



No obstante, en rueda de prensa los representantes de ambos organismos descartaron la presencia en el país de la araña marrón.



“No hay una alarma, no hay ataques que vengan de estos animales hacia nosotros, eso es inexistente”, declaró el viceministro Eladio Pérez.



El encargado de la División de Bioseguridad del Ministerio de Medio Ambiente, Brígido Hierro, manifestó que tienen constancia de las mordeduras que sufrieron los individuos, pero no cuentan con evidencia de que hayan sido por tarántulas u otros artrópodos.



Señaló que a nivel nacional hay 420 especies de arácnidos que son inofensivos hacía los seres humanos.

“Cuando pican lo hacen de manera accidental porque han sido molestadas o usted las ha presionado con su ropa cuando se la pone sin haberla sacudido antes”, expresó el especialista.



Destacó que las arañas brindan grandes aportes en términos de control biológico, porque son consumidoras de insectos, fuente de alimentos para otros animales y algunas son hasta polinizadoras.



Para evitar picaduras, el experto recomendó a la población mantener la higiene en el hogar y tener cuidado con la ropa; mientras que en caso de ser atacados les exhortó acudir inmediatamente a un centro de salud.



En ese sentido, la doctora Gina Estrella, manifestó que al momento de presentar enrojecimiento o hinchazón es importante asistir a un hospital para recibir el tratamiento adecuado.