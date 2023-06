Email it

La República Dominicana tiene 39 semanas seguidas con una disminución de los casos de dengue, y dos con solo siete contagios sospechosos de leptospirosis.



El doctor Luis Rosario, titular de las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud, informó ayer que los enfermos con la afección transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti están descendiendo considerablemente en comparación con años anteriores.



En rueda de prensa, dijo que a la semana epidemiológica número 23 el año pasado se registraban 2 mil 461 casos sospechosos de la patología, mientras que en el que está en curso se han notificado 2 mil 055.



De igual manera, señaló que hasta el pasado domingo se habían reportado tres fallecimientos, y que el país no está dentro de las naciones que tienen mayor prevalencia de la enfermedad en la región de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



“Las direcciones provinciales y direcciones de áreas siguen descacharrizando y concientizando sobre el uso que debemos de darle al agua que tenemos en nuestras casas, y sobre cómo también debemos de eliminar los criaderos de mosquitos”, expresó.



En cuanto a la leptospirosis, indicó que los casos sospechosos son 163 y las defunciones 16, aunque todavía no se ha definido si realmente fueron ocasionadas por la afección que se puede contraer tras tener contacto con la orina de ratas y otros animales.



El comportamiento del covid



En el ya tradicional encuentro con los medios, la doctora Grey Benoit declaró que luego de realizar 2 mil 575 pruebas diagnósticas de coronavirus en una semana, se reportaron 277 contagios, y los casos positivos crecieron a 392.



Sin embargo, la encargada de vigilancia de la Dirección General de Epidemiología (Digepi), manifestó que pese al leve aumento en la positividad, la enfermedad todavía está controlada, al destacar que el país tiene más de cinco semanas sin ocupación de camas y ventiladores, y qué 138 municipios no registran infectados desde hace varios días.

No hay nuevas variantes de covid-19 sobre el país

Según la doctora Grey Benoit, en el territorio nacional tienen presencia desde hace 30 semanas las mismas variantes del covid-19, por esta razón, la especialista no atribuye el ligero incremento de casos de la enfermedad a las mutaciones del virus, sino al comportamiento que ha tenido desde sus orígenes, al informar que para estas fechas se puede esperar un aumento en la incidencia de la afección.

Dijo que los nuevos casos del padecimiento están concentrados en las demarcaciones que tienen mayor población y flujo de personas como Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago.