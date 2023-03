Email it

El Colegio Médico Dominicano (CMD), se reunirá el próximo miércoles con el Comité de Nacional de Salarios para estudiar la igualación de las tarifas de los honorarios y el incremento en el precio de las consultas para los galenos del país.



Así lo informó el presidente del CMD, Senén Caba, tras un encuentro con representantes del Gobierno en el Palacio Nacional.



Caba dijo que el Comité Nacional de Salarios será convocado por el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, quien preside este organismo.



“Ese mismo día en la tarde, nos vamos a reunir también con el ministro de Salud, para valorar todas las condiciones, enfermedades y el glosario de medicamentos que tienen que conocerse y después que tengamos todos esos ítemes trabajados, nos vamos a reunir con el Consejo Nacional de la Seguridad Social como establece la Ley 87-01”, dijo el presidente del CMD.



Directivos del CMD y de las sociedades médicas especializadas se reunieron con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y funcionarios del sector salud, para buscar soluciones definitivas a las demandas que desde hace meses hacen los galenos con respecto a la Ley de Seguridad Social.



Durante el encuentro se abordaron varios temas, entre estos la ampliación del Plan Básico de Salud, enfermedades, intervenciones y de tratamiento y las circunstancias adversas en términos de salud que le ocurre a la población.



Igualmente, las autoridades de salud y los médicos valoraron la situación de los medicamentos, enfermedades mentales y los pacientes en condiciones de discapacidad.



Plan Básico de Salud



Caba dijo que todas las partes estuvieron de acuerdo en que el Plan Básico de Salud debe ser ampliado.

“No se le puede decir ni se le dirá jamás a ningún paciente que no se le cubre tal cual procedimiento”, dijo Caba.



Indicó que si la condición no está en los catálogos, la ARS, deberá cubrir el nivel de atención elemental básico al paciente, aunque este busque un complemento.



De igual forma, el presidente del CMD, informó que el gremio y las sociedades médicas especializadas se reunirán con el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera.



Este encuentro será para conocer el glosario de todos los nuevos fármacos que han ido llegando al mercado nacional para tratar diferentes condiciones. Caba informó y se convocará a las instancias pertinentes para que se haga un reconteo de aquellas condiciones nuevas que no están contempladas.

Encuentro en el Palacio Nacional

Al encuentro que se realizó en el Palacio Nacional, asistió el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps; el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama; superintendente de Salud, Jesús Feris Iglesias y el director del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim.



Por el CMD estuvieron su presidente Senén Caba y Waldo Ariel Suero, junto a representantes de las sociedades médicas especializadas.