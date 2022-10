Al encabezar la apertura de un área de salud mental en el centro hospitalario Sagrado Corazón de Jesús, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, manifestó que el tema debe tratarse de manera abierta, sin tabúes ni estigmas.



El funcionario aseguró que en el país se ha ido mejorando mucho el abordaje de la salud mental con un sentido de derechos y dignidad al paciente, tras indicar que las personas que sufren algún padecimiento de ese tipo, ya no están encerradas ni postradas en un cepo.



“La salud mental es recuperable, es necesario hacer intervenciones psicosociales; la cultura debe cambiar, hay que abrir las puertas, romper los estigmas, la gente no debe temer ni sentir vergüenza de buscar un servicio en esta área, ya contamos con varios centros y hemos ido eliminando el sistema manicomial en el que no se le brindaba un trato humanizado y digno a esos pacientes” expresó el ministro de Salud.



No obstante, señaló que aún hay escollos, pero que desde el Gobierno se trabaja para seguir mejorando ese renglón de la salud.



En ese orden, dijo que la primera dama Raquel Arbaje, tiene interés y preocupación por el tema, por lo que está realizando todos los esfuerzos para contribuir en la calidad de los servicios de la salud mental.



La sala



El área del centro asistencial ubicado en San Pedro de Macorís fue provista por la pastoral de la salud de la demarcación, comunitarios, familias de pacientes, psicólogos y otros sectores a través del programa Dios Amando al Pobre (Damalp), nombre con el cual denominaron el nuevo espacio.



Con el proyecto se les presta atenciones a 100 pacientes de la zona del ingenio Quisqueya y otras localidades, y cuenta con un grupo de voluntarios profesionales del área.