El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, y la secretaria general del sindicato, Francisca Moronta, denunciaron ayer que están recibiendo amenazas contra su integridad física por personas ligadas a autoridades del hospital Francisco Moscoso Puello.



En rueda de prensa, el titular de la agrupación sanitaria dijo que las acciones de represión son dirigidas por el administrador del centro asistencial, José Candelario, ante la posición que ha tomado el organismo por la situación del establecimiento sanitario.



“De once cirugías tuvieron que suspenderse ocho por falta de un vulgar catéter, las denuncias de carencias en la Unidad de Cuidados Intensivos están a la orden del día, por minucias como la falta de bicarbonato y alguno que otro tipo de insumos de los que se utilizan allí”, expresó Caba.



Señaló que las amenazas iniciaron luego de celebrar una asamblea en el hospital Robert Reid Cabral, donde acusaron a su administrador de bloquear la compra de insumos, equipos y medicamentos para que los pacientes reciban buenas atenciones de salud.



“Allí también se mencionó la situación del Moscoso Puello que es muy similar (…), se nos dijo que me atreviera ir que me iban a dar lo mío y al martes siguiente me estaban esperando”, expuso el galeno, al indicar que algunos de sus colegas ya la han advertido que no se presente en el centro hospitalario.



Sin embargo, manifestó que seguirá dando atenciones médicas en el hospital donde labora desde hace 30 años y que le ha permitido ser jefe de enseñanzas y coordinador de residencias.



Asimismo, la doctora Francisca Moronta dijo que pese a las intimidaciones continuará acudiendo al nosocomio.



En ese sentido, Senén Caba responsabilizó al Gobierno de cualquier acción que pueda atentar contra la vida de ambos.