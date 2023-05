El Colegio Médico Dominicano (CMD) y a un grupo de residentes de la Zona Colonial llamaron ayer al Gobierno a terminar la construcción del hospital Padre Billini.



En una protesta realizada en las afueras del centro de salud, tanto parte del personal del establecimiento como comunitarios, aseguraron que pese a que las instalaciones del nosocomio fueron reabiertas nuevamente en agosto del año pasado, aún le falta la equipación y terminación de algunas áreas para brindar de forma correcta los servicios.



La doctora Ana Artiles, coordinadora de residencia del Billini, señaló que a los residentes de los cinco programas de especialidades que se imparten en el hospital no se les está suministrando comida porque la cocina no está equipada.



Asimismo, destacó que en las salas de emergencias de cirugía y de medicina interna no se pueden realizar procedimientos, porque carecen de espacios.



Artiles y quienes viven en los alrededores del centro, también demandan que las autoridades asignen los fondos que faltan para terminar la construcción del anexo donde se habilitará un quirófano de emergencia, que según los lugareños se le quiere entregar a una empresa privada para que lo administre.



“Tiene más de tres meses detenido, hemos canalizado por todos los lados ayuda, y no hay forma de que nos respondan”, expresó la líder comunitaria, Ruth Gesualdo.



Informó que por el levantamiento de la nueva sala, la calle Santomé que da acceso al hospital está cerrada, y la situación impide el buen funcionamiento de los comercios y hasta el paso de ambulancias.



Con pancartas en manos, los comunitarios también marcharon por algunas de las vías de la ciudad colonial en compañía del presidente del CMD, el doctor Senén Caba, que calificó la política de salud de la actual gestión gubernamental como un fracaso.