Tras el hallazgo de una nueva cepa de viruela símica con “potencial pandémico” en la República Democrática del Congo, las autoridades de salud de la República Dominicana no se ponen de acuerdo sobre la confirmación de si hay casos activos o no de esta enfermedad en el país.



El Director de Epidemiología, Ronald Eduardo Skewes asegura que, “durante el 2024 se han confirmado seis casos y se han descartado 19 casos de Viruela Símica”.



El epidemiólogo detalla que los casos confirmados son en adultos y que se le está haciendo secuenciación genómica a cada caso confirmado para detectar oportunamente cualquier nueva mutación o variación genética, añade.



Skewes manifestó que la vigilancia de la Viruela Símica ha sido intensificada desde la aparición de los casos durante el 2024.



Sin embargo el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, declaró que los seis casos de viruela del mono no están confirmados y están esperando la comprobación, explicó que hay algunas ocasiones en que la viruela símica se ha confundido con otras enfermedades exantemáticas.



“Esos casos no están confirmados totalmente, estamos esperando la confirmación”, dijo el ministro Atallah.



Las informaciones fueron dadas por el doctor Atallah durante el lanzamiento y puesta en circulación del Cuadro Básico de Medicamentos Esenciales 2024 realizado en el Hotel Embassy Suites by Hilton de Santo Domingo.



En este lugar el titular de la entidad rectora de la Salud del pueblo dominicano expuso que se trata de una nueva cepa y que le están dando seguimiento para atender adecuadamente los casos que puedan surgir.



En esa línea habló del lanzamiento de una campaña informativa en todas sus redes sociales acerca de la viruela símica, aunque que ya hay datos sobre esta enfermedad para que la población sepa qué es la viruela símica, cómo prevenirla y qué hacer ante un posible brote, agregó.



Reportan casos de viruela del mono



El Infectólogo Clemente Terrero también se refirió al tema sobre el cual discrepan las autoridades, al explicar que durante la primera semana del presente mes en la provincia de San Cristóbal se reportó un brote de siete que provocó que suspendieran algunas de las actividades académicas en el hospital.



El doctor explicó que en diferentes localidades del país ya han sido detectados casos de la viruela del mono, razón por la que el Ministerio de Salud Pública debe continuar dándoles seguimiento a estos casos.



Durante la manifestación que los médicos realizaron frente a la Suprema Corte de Justicia Terrero ofreció estas informaciones, y explicó como es el modo de contagio y las prevenciones que la población tiene que tomar ante este nuevo brote.



Este especialista detalló que la viruela símica se contagia de varios modos, ya sea por las vías respiratorias, por el contacto con el fluido de alguien contaminado, el toque físico con alguien infectado.

Atallah asegura que el “dengue está controlado”

Durante el abordaje que le hizo la prensa en la actividad, el ministro Atallah también se refirió a la incidencia del dengue en el país, dijo que esta enfermedad ya está “controlada”, porque en esta semana se están realizando más de 50 mil intervenciones en todo el país.



Explicó que el Ministerio está trabajando en conjunto con otras instituciones, “todo el país se está movilizando junto a las Unidades de Atención Primaria”, indicó.