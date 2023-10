El presidente Luis Abinader se reunió ayer de emergencia con ministros y directores para tomar medidas contra el dengue

Pese a que autoridades del Ministerio de Salud Pública habían informado que el dengue estaba controlado en el país, el Gobierno anunció anoche un conjunto de medidas tendentes a combatir al mosquito Aedes aegypti, transmisor de esta letal enfermedad.



Tras una reunión de emergencia, convocada por el presidente Luis Abinader, con los ministros y directores se tomó la decisión de crear el Gabinete de Acción Contra el Dengue, conformado por los ministerios y direcciones para trabajar junto al Ministerio de Salud en el fortalecimiento de la lucha contra el dengue.



Mediante un comunicado, el Gobierno anunció también la ampliación de los operativos de fumigación casa por casa en áreas de alto riesgo. Asimismo se fortalecerá la campaña de limpieza en comunidades y espacios públicos para eliminar criaderos de mosquitos.



De igual manera, durante el encuentro se decidió aumentar la capacidad y eficacia del sistema de atención médica de emergencia para brindar tratamiento oportuno de los pacientes con dengue y garantizar que los hospitales cuenten con los recursos necesarios para tratar a los pacientes afectados.



En ese sentido, también se facilitará el acceso a pruebas de laboratorio para un diagnóstico más preciso y rápido del dengue.



Otra de las medidas anunciadas es la extensión y fortalecimiento de las campañas de sensibilización y educación pública sobre la prevención del dengue.



Rueda de prensa diaria



El Poder Ejecutivo anunció que mantendrá a la población informada con ruedas de prensa diarias para proporcionar actualizaciones sobre la situación y las medidas implementadas en la lucha contra el dengue.



Las acciones de apoyo de todos los operativos ejecutados por el Gabinete de Acción Contra el Dengue serán coordinadas por el general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).



En el día de hoy serán estructurados los equipos de trabajo de las diferentes instituciones públicas involucradas para distribuir las acciones a ejecutarse desde mañana viernes en la tarde.



“El Gobierno Dominicano subraya la esencial colaboración ciudadana en la batalla contra el dengue a través de la limpieza del entorno de sus hogares”, indica el comunicado.



Las autoridades solicitaron a la población acudir a buscar la atención médica necesaria ante cualquier síntoma de fiebre, “pues un diagnóstico temprano es vital”.



Las provincias donde se enfocarán elos mayores esfuerzos son las siguientes: el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata, Barahona y Monte Cristi. La República Dominicana inició los procesos para conseguir la vacuna contra el dengue.



Más del 60% de las atenciones por dengue son tardías



El grueso de pacientes que presentan síntomas asociados al dengue, que están acudiendo a los centros de salud en busca de atención médica lo están haciendo de forma tardía, es decir tres y cinco días después de presentar el cuadro febril.



Así lo informaron las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social durante la presentación del informe sobre la incidencia en el país de la enfermedad viral, de la cual se han registrado un total de 12 mil 991 casos en el presente año.



Según el reporte mostrado por el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, el 63% de las solicitudes de atención por parte de quienes van en busca de asistencia médica por fiebre, dolor de cabeza y demás síntomas del dengue está llegando tardíamente a los hospitales, lo que implica que la enfermedad pueda estar en un estado de mayor complicación.



Mientras, de acuerdo al reporte, el 24% de las solicitudes de atención están dentro del rango oportuno, lo que tiende a significar un mejor pronóstico de sobrepasar el virus transmitido por la picadura del mosquito.



El restante 13% asiste de manera ex tempore, con más de cinco días de fiebre.



“Vemos que la mayoría de los casos que se han reportado y que se han indicado suceden antes de los diez, y sobre todo en el periodo de los primeros cinco días. Mientras más temprano lleguen los casos nosotros tenemos un mejor pronóstico.

Piden no politizar el auge del dengue en el país

Debido al auge del dengue, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, señaló la debilidad del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para poder dar respuesta a la situación sanitaria que se presenta en el país. “El Sistema de Vigilancia Epidemiológica no está funcionando de manera adecuada. Las cifras más recientes son alarmantes. El sistema sanitario camina hacia el colapso”, dijo Fernández en un video colgado en sus redes sociales. El ministro de Salud, Daniel Rivera, dijo que “el dengue no debe ser un tema político, y en ese orden, pidió no politizar ni usar imágenes de niños, porque eso viola la ley; nosotros no tenemos necesidad de ocultar información”.