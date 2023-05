Email it

Con 15 años de servicio desde Santiago, el hospital cuenta con acreditación internacional

Tal como lo hacen centros de salud públicos de alta referencia, el Hospital Metropolitano de Santiago (Homs) también tiene un espacio para la formación de nuevos médicos y la investigación de asuntos que pueden arrojar resultados que favorezcan a la población.



En la entrevista especial de elCaribe y CDN, el director y presidente del Consejo Administrativo del establecimiento, Rafael Sánchez Español, señaló que por medio de una relación contractual que tienen con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), preparan a profesionales de la medicina para ocupar las áreas de anestesiología, cuidados intensivos, medicina interna, cirugía y trauma, que reciben prácticas con nuevas tecnologías y cuando finalizan los estudios tienen la opción de irse al extranjero para lograr una doble especialidad.



“Como médicos estamos en la obligación de traspasar los conocimientos a los médicos jóvenes y convertirnos en un hospital docente”, expresó el facultativo, que también indicó que realizan decenas de conferencias al año con expertos nacionales e internacionales que exponen sus experiencias en el manejo de diversos temas.



Destacó que pese a tener el acuerdo con la Pucmm, los estudiantes de otras universidades también pueden optar por realizar la pasantía que demanda la carrera de medicina dentro del Homs.



Unión



Sánchez Español defendió la calidad de los servicios que brinda a la ciudadanía el Hospital Metropolitano de Santiago, por lo que entiende que las autoridades deben de trabajar en el acoplamiento de los centros públicos con los privados, para que la red de hospitales estatales brinde mejores atenciones a la ciudadanía.



“La solución del problema médico es la combinación del sector salud privado con el público”, resaltó el galeno, quien aseguró que los centros asistenciales manejados por el Gobierno son barriles sin fondo.



El cirujano general también se unió a los demás médicos que piden una pronta modificación a la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, que a su entender es la más importante que se ha generado en el país, pero tiene implicaciones delicadas por el cruce de intereses que existen entre los propietarios de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y los prestadores de servicios, ya sean clínicas o médicos.



“Deben darse los recursos suficientes al que administra porque eso es su trabajo, ahora hay que modificarla”, expuso.



Declaró que ocasionalmente a los doctores les toca presenciar de cerca el drama humano, cuando a los pacientes se les acaba la cobertura de parte de las aseguradoras días después de que son ingresados por presentar algún problema de salud.



Logros



El Homs que ya arribó a los 15 años, siempre busca la forma de mejorar la asistencia que ofrece a los pacientes, según directivos, y el año pasado logró la acreditación internacional de calidad de Canadá, que reconoce que los procesos de atención del hospital están centrados entre otros, en la seguridad de los usuarios tal como lo disponen estándares de atención a nivel mundial.



Según el doctor Sánchez Español, la certificación extranjera permite desarrollar servicios que mejoren la experiencia de aquellos que requieren servicios, evaluar de manera continua las atenciones, detectar puntos de mejora y reducir los riesgos, así como adoptar mejores prácticas en la asistencia.



La digitalización del centro también es importante para quienes los dirigen, por lo que en el 2022 iniciaron un proceso de transformación para mejorar la experiencia de los pacientes, el cual demanda un cambio en la cultura organizativa en el que están inmersos actualmente.



Además, para la comodidad de los que visitan el hospital abrieron una nueva sala de hemodinamia, que tiene dos áreas equipadas para los procedimientos más complejos de cardiología intervencionista y electrofisiología.



Asimismo, hicieron una reforma integral a los quirófanos ambulatorios y de ginecología



El cambio también llegó a las salas de partos, suelos, paredes, mobiliarios, equipos médicos, mesas, lámparas, monitores y cauterio.



Del mismo modo, se amplió el área de cardiología no invasiva y los salones de espera para la realización de procedimientos.



Otro proceso para fortalecer los servicios del Homs, fue la de disponer de nuevas instalaciones para el Global Service, para mejorar la atención al turismo de salud.



Se recuerda que a finales del 2023, el hospital tendrá un hotel para contribuir a ese sector de la economía, que no será exclusivo para los pacientes o familiares de los ingresados que no tengan donde alojarse, porque será de tipo urbano con espacios para la recreación y varias habitaciones para el hospedaje de todo público.

Compromiso

Estamos en la obligación de traspasar los conocimientos a los médicos jóvenes y convertirnos en un hospital docente”.

El hospital

Es una obra de desarrollo que llegó a Santiago, que potencializó la medicina de la región y la manera de hacer medicina privada”.