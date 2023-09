Consumir tabaco y marihuana simultáneamente está vinculado a riesgos significativamente más altos de sufrir depresión y ansiedad, sugiere un nuevo estudio.

Entre los casi 54.000 adultos estadounidenses estudiados, los investigadores encontraron que aquellos que consumían ambas sustancias tenían casi el doble de probabilidad de experimentar ansiedad o depresión en comparación con los no consumidores.

“Fumar hierba y tabaco no ayuda a lidiar con la ansiedad y la depresión, y puede exacerbar los problemas de salud mental a largo plazo”, dijo la investigadora principal, Nhung Nguyen, profesora asistente de medicina en la Universidad de California, San Francisco. Se necesita más investigación sobre el uso de tabaco y cannabis para entender los esfuerzos efectivos de prevención y tratamiento de este “problema de salud pública emergente”, añadió Nguyen.

El consumo conjunto de marihuana y tabaco está aumentando a nivel nacional en EEUU a medida que más estados legalizan el cannabis, señalaron los investigadores, sugiriendo que esto podría preparar el escenario para problemas de salud mental.

El tabaco y el cannabis se encuentran entre las sustancias más consumidas en todo el mundo, y su consumo conjunto ha aumentado con la creciente legalización del cannabis (Freepik)

«Coordinar el cese del tabaco y el cannabis con el tratamiento de salud mental puede ser beneficioso para las personas con consumo conjunto de tabaco y cannabis», dijo Nguyen. «Además, debería implementarse la detección del uso de tabaco y cannabis en los entornos de tratamiento de salud mental.»

No está claro por qué la combinación de las dos sustancias podría causar depresión y ansiedad. “La interacción entre el tabaco y el cannabis en la salud en general y en la salud mental en particular no se comprende completamente”, dijo Nguyen.

Además, este estudio no pudo probar que la combinación de tabaco y marihuana provoque depresión y ansiedad, pero sí que puede existir una asociación entre ambos, advierten los investigadores.

Nguyen reconoció que las personas propensas a la depresión y la ansiedad podrían sentirse atraídas por el tabaco y el cannabis como una forma de buscar consuelo. “La evidencia actual respalda ambas direcciones de la relación entre el consumo de tabaco y cannabis y la depresión y la ansiedad”, dijo. “La evidencia muestra que el uso de tabaco o cannabis contribuye a la ansiedad/depresión.”

Investigaciones anteriores también muestran que las personas que sufren de ansiedad o depresión crónicamente pueden sentirse atraídas por la hierba y el tabaco.

Según el estudio, la probabilidad de padecer ansiedad y depresión es 1,8 veces mayor entre los consumidores simultáneos de marihuana y tabaco que entre los no consumidores (Europa Press)

Para el estudio, que fue publicado en la revista PLOS ONE, Nguyen y sus colegas recopilaron datos de 53.843 adultos que participaron en encuestas en línea como parte del Estudio Científico Ciudadano sobre COVID-19 desde 2020 hasta 2022.

Al preguntar sobre el consumo de sustancias en el último mes, el 4,9% dijo que solo usaba tabaco, el 6,9% dijo que solo usaba cannabis y el 1,6% dijo que usaba ambos.

Los investigadores encontraron que entre aquellos que consumieron tanto tabaco como cannabis, el 26,5% refirió que presentaba ansiedad y el 28,3% depresión. Entre aquellos que no usaron ninguna de las drogas, el 10,6% reportó ansiedad y el 11,2% depresión. La probabilidad de tener estos problemas de salud mental fue alrededor de un 80% mayor para aquellos que usaron tabaco y cannabis, en comparación con quienes que no usaron ninguno, según el estudio.

Comparado con las personas que solo usaban tabaco, aquellos que usaban marihuana (tanto el uso conjunto como solo marihuana) tenían una mayor probabilidad de tener ansiedad, pero no depresión, señalaron los investigadores.

Un experto no involucrado con el estudio cree que es más probable que las personas que están deprimidas o sufren de ansiedad se automediquen con estas sustancias y no que estas drogas sean el agente causal de estas condiciones.

“El talón de Aquiles de este tipo de estudio es que la correlación no es causalidad”, dijo el Dr. Peter Grinspoon, médico de atención primaria y especialista en cannabis en el Hospital General de Massachusetts y la Escuela de Medicina de Harvard.

Entre casi 54,000 adultos estadounidenses, aquellos que consumían ambas sustancias experimentaron ansiedad o depresión casi al doble de la tasa de los no consumidores, encontraron los investigadores

«Siempre me ha parecido mucho más lógico que las personas simplemente se automediquen y traten su ansiedad y depresión», dijo. «Trato a muchas personas que manejan su ansiedad y depresión con cannabis y es muy exitoso».

En cuanto al tabaco, “Generalmente pienso que el tabaco no mejora nada”, dijo Grinspoon. “Pero tampoco sabemos si empeora tu depresión y ansiedad”. Sin embargo, advirtió que demasiado cannabis puede ser perjudicial y resultar en paranoia u otros problemas mentales.

Grinspoon también señaló que la relación entre la depresión y la ansiedad entre aquellos que usaban tabaco y marihuana en el estudio fue peor entre los participantes de menos recursos.

Es posible que las personas más pobres tengan menos acceso a la atención de salud mental y, por lo tanto, tengan menos probabilidades de que se les receten antidepresivos o medicamentos contra la ansiedad, dijo.

«Si tus circunstancias te hacen sentir miserable, ¿quién no se estaría tentado a fumar o usar cannabis?», señaló Grinspoon. «En un mundo perfecto, todos haríamos yoga, comeríamos tofu y meditaríamos. Pero muchas personas tienen vidas realmente desafiantes y están usando estas sustancias solo para sobrellevarlas».