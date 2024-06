La Haya, 26 jun (EFE).- La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) advirtió este miércoles de que los fármacos análogos de GLP1, como Ozempic, indicados para tratar la diabetes tipo 2, “no están aprobados para -y no deben usarse para- la pérdida de peso estética” por personas sin obesidad o que no tengan problemas de salud relacionadas con el sobrepeso.

La EMA también instó a los profesionales sanitarios a “ofrecer a estas personas” sin problemas de salud que buscan perder peso “consejos sobre cómo mantener un estilo de vida (saludable) en lugar” de plantearse usar medicamentos no destinados a adelgazar por estética, una práctica que también ha causado la escasez de este fármaco en la Unión Europea (UE).

“Los análogos del receptor GLP-1 no están aprobados para -y no deben usarse para- la pérdida de peso estética, es decir, por personas sin obesidad o personas con sobrepeso que no tengan problemas de salud relacionados con el peso”, alertó la agencia europea, que advierte de la gravedad de la llegada de productos falsificados al mercado dada la alta demanda. EFE