La exministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, llamó a las autoridades a aplicar el plan preventivo elaborado durante su gestión para hacer frente a la actual epidemia de dengue que tiene la República Dominicana.



Al ser entrevistada en el programa Despierta con CDN, la doctora señaló que es importante que a la institución se unan otros entes estatales para poder disminuir los contagios de la patología, como la Liga Municipal Dominicana (LMD), la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), el Ministerio de Educación (Minerd) y hasta las Fuerzas Armadas.



Dijo que desde los centros educativos se les debe enseñar a los niños a que tomen medidas de precaución para evitar el dengue, pero también a las asociaciones de padres y a todos los miembros de las comunidades.



“El problema nuestro como país es que no hay continuidad en la política de estado”, expresó Guzmán Marcelino, que recordó que el plan instaurado en el 2015 tiene dentro de sus objetivos, la realización de jornadas mensuales de acción contra el dengue en el que se promueva la eliminación de criaderos y la aplicación de larvicidas.



La pediatra e infectóloga también manifestó que se debe aprovechar el regreso de la población infantil a las escuelas, para emprender acciones preventivas desde los salones de clases, pero además indicó que con la estrategia que puede mejorar, se tiene que buscar el apoyo de los ayuntamientos que son claves para reducir la propagación del padecimiento.



“Estamos frente a una realidad, los hospitales están abarrotados”, resaltó la exfuncionaria, que destacó que eso contribuye a que se desatiendan otras enfermedades porque todas las atenciones se vuelcan hacia el dengue, por lo que se puede originar un aumento en los contagios de otras afecciones que representan una amenaza como la leptospirosis.



Dificultad



Para Guzmán Marcelino, uno de los problemas que tiene el país para controlar la patología es que no hay agua en los hogares, lo que obliga a las familias a almacenarla en envases donde se puede originar la reproducción del mosquito transmisor del dengue, el conocido Aedes aegypti, cuya picadura también causa el chikungunya.



Asimismo, destacó que los ayuntamientos fallan a la hora de realizar su trabajo, porque no descacharrizan ni limpian los entornos, que a su juicio debe hacerse todo el tiempo y no solo cuando hay lluvias.

Muestra preocupación por accidentes de tránsito

La doctora Altagracia Guzmán Marcelino también se refirió al tema de los accidentes de tránsito, los cuales aseguró son una epidemia en el país por todos los que se producen anualmente en calles y carreteras. La facultativa que tuvo a su cargo la emergencia del Robert Reid Cabral, aseguró que las autoridades están fallando en las campañas de prevención, porque se necesita más educación vial para reducir los números de accidentes.