Con 6 mil 101 casos registrados en lo que va de año, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó ayer que la República Dominicana tiene un brote epidémico de dengue, y las lluvias de la tormenta tropical Franklin, así como las altas temperaturas, figuran entre las causantes de la situación que seguirá en aumento.



Así lo informó en rueda de prensa el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, que detalló que el agua limpia combinada con un calor intenso aumenta la velocidad de apareamiento de los mosquitos porque disminuye su periodo de incubación, lo que influye significativamente para que exista una alta incidencia.



Asimismo, señaló que otros factores como el calentamiento global, la epidemia de la enfermedad que tiene toda la región de Las Américas, así como la presencia de nuevos serogrupos de la afección son responsables del incremento de casos tal como pasó en los años 2012, 2013, 2015 y 2019. “Es una enfermedad endémica, no podemos esperar que un año no tengamos casos”, expresó el funcionario, que a la vez indicó que la tendencia alcista de contagios se mantendrá en las próximas cuatro semanas.



Señaló que el dengue está atacando con mayor frecuencia a los menores de 19 años, porque el 77.8 por ciento de los casos registrados corresponden a personas que están en dicho rango de edad.



Del mismo modo, manifestó que el 55 por ciento de los pacientes que están ingresando a los centros médicos tienen dengue con signo de alarma, lo que anteriormente se denominaba como hemorrágico, por lo que requieren de una intervención rápida.



De acuerdo con la doctora Dhamelisse Then Vanderhorst, directora del hospital pediátrico Hugo de Mendoza, que es el establecimiento de salud que lidera los internamientos de personas con la afección, estos son vómitos, dolor abdominal, que un niño no quiera comer, que esté muy somnoliento, que se desmaye cuando se ponga de pie o el sangrado. “Es muy importante que la gente sepa que tiene que llevar al niño a tiempo”, expresó la especialista, que destacó que los menores de un año suelen sufrir complicaciones, por lo que aunque no tengan signos de alarma requieren ingreso hospitalario, así como los obesos, los que padecen alguna comorbilidad como diabetes, cardiopatías, falcemia, o nefropatía, y hasta los que tienen una que otra causa social, que cuentan con padres que no siempre están a su cuidado.



Dijo que el centro tiene 83 pacientes ingresados con dengue y que reciben diariamente más de 100 personas por emergencias con síntomas febriles por la patología.



Otros de los hospitales que junto al Hugo de Mendoza tienen el 42 por ciento de los internamientos por dengue según Salud Pública son el Robert Reid Cabral, el Jaime Mota, la Plaza de la Salud, la clínica Unión Médica del Norte y la maternidad San Lorenzo de Los Mina.



Defunciones



Eladio Pérez indicó que la letalidad por la enfermedad en el país está en 0.048 por ciento, y se encuentra ligeramente por debajo de la que tiene toda la región de Las Américas en lo que va del 2023, que de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) registra la cantidad de casos más alta de toda la historia.



El funcionario informó que a nivel nacional se han detectado 42 muertes sospechosas, de las cuales se han evaluado 25, han sido confirmadas cuatro y se han descartados 21 porque no fueron clasificadas como dengue.

Salud Pública realiza labores preventivas

Desde reuniones con el cuerpo médico de distintos hospitales para mejorar el tratamiento de los afectados con dengue, hasta jornadas de fumigación, descacharrización y eliminación de criaderos de mosquitos, son parte de los trabajos que se están realizando desde el Ministerio de Salud Pública para contrarrestar la enfermedad. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, declaró que se está fumigando en lugares de riesgo como en Los Guaricanos, Sabana Perdida y San Felipe de Villa Mella, todos pertenecientes a Santo Domingo Norte, donde detectaron un foco de contagios. No obstante, destacó la importancia de que la población elimine de manera constante de sus espacios, sobre todo cuando ocurren lluvias, los criaderos que representan una amenaza y contribuyen al aumento de casos de la enfermedad.

Zonas con más casos de dengue