En una actividad encabezada por la primera dama, Raquel Arbaje, el ministro de Salud Pública Víctor Atallah realizó el lanzamiento de la “Semana de Vacunación de Las Américas”, en la cual se invirtieron más de 179 mil millones de pesos.



Durante esta masiva jornada de vacunación se contempla aplicar 749,334 dosis de vacunas contra la polio a infantes de uno a cinco años y más 200,000 a adultos mayores de 65 contra el neumococo, afirmó la directoras de Inmunoprevenibles por Vacunas, Lucía Vargas.



Estas vacunas se estarán colocando en los más 1400 puestos de vacunación que se tienen a nivel nacional y cientos de brigadas de las Direcciones de Áreas y Provinciales de Salud (DAS/DPS), se desplazan desde tempranas horas de la mañana por diferentes sectores de la capital y comunidades del país para aplicar las referidas vacunas.



De igual manera, Vargas dijo que se estarán colocando en los lugares donde haya una población de menores de cinco años como son los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) y las estancias de las personas mayores.



En el acto, la Primera Dama hizo un llamado a la sociedad dominicana a aprovechar estas vacunas con la cual pueden prevenirse muchas enfermedades, al tiempo en que los instó manténganse siempre positivos y con ánimo ante cualquier situación.



Objetivos



La representante en el país de la Organización Panamericana de la Salud OPS, doctora Alba María Ropero, indicó que el objetivo de la jornada es alcanzar y fortalecer los programas de inmunización en Las Américas, llegar a las áreas más remotas y vulnerables, como una oportunidad de ponerse al día y completar el esquema de vacunas en la región.



“Es una acción que cubre a toda la familia. No hay una intervención más amplia y costo efectiva de salud pública en todo el mundo”, manifestó.



Avances en los programas de vacuna en la República Dominicana



Por otro lado, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez habló sobre los logros que ha tenido la salud en la República Dominicana en el ámbito de las vacunas.



Explicó que cuando las inoculaciones se manejaban por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) la inversión por año en la adquisición de vacunas era de RD$700 millones, en cambio ahora con la Dirección de Inmuno Prevenibles el presupuesto es de más de RD$1,800 millones.



“Todo esto ha sido un esfuerzo de fortalecimiento con mejores vacunas. Con respecto al polio, por ejemplo, la Ipv, intramuscular, VPH, ampliación del neumococo, entre otras, y cabe destacar que esa inversión no incluye la COVID-19”.



De igual modo, resaltó que la jornada de vacunación del 2023 terminó con una cobertura de más del 98.5 por ciento.



El viceministro agregó que antes de la pandemia los indicadores que se tenían no eran los mejores, porque solo se habían logrado colocar cuatro millones de vacunas, “pero que hoy sí se pueden resaltar grandes avances, ya que durante el 2023 se logró la aplicación de más de seis millones de dosis”.



Explicó que esto quiere decir que ha habido un aumento en la cobertura nacional y que cada vez se les lleva más salud preventiva a las familias, porque la vacunación conjunta con otras acciones conllevan lo que es la prevención primaria en salud. “La vacunación es la intervención de salud pública más importante”, definió.

Incidencia del dengue y la viruela del mono

Tras las arduas jornadas contra el dengue que se han estado realizando en las últimas semanas, el viceministro de salud colectiva explica que actualmente en lo que va de año solo se han registrado 6,400 casos sospechosos y 5,300 confirmados.



Sin embargo expresó que por el comportamiento endémico que tiene el dengue se prevé que en las próximas semanas los casos comiencen a subir, pero que por el momento la tendencia está a la baja.



Pérez manifestó que la estabilidad de los casos en las últimas semanas se debe a las jornadas de concientización, deschatarrización y fumigación que se han venido realizando, añadió que los estudiantes de las escuelas que están en su proceso de realizar sus 60 horas también han contribuido mucho con los trabajos.



Viruela del mono



En cuanto a la nueva cepa de la viruela del mono que se detectó en la República del Congo en África hace semanas atrás, el viceministro declaró que esa variante todavía no está circulando en el país, por lo que explicó que los casos que se han detectado en este año siguen siendo seis y del mismo serotipo que ya se conoce.