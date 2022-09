Email it

Santo Domingo – En elCaribe conversamos con el Dr. Isaías Jiménez acerca de varicoceles, quien nos señaló que esta afecta más frecuentemente a hombres de 15 a 25 años de edad.

¿Qué es el varicocele?

En cuanto a las Causas que produce el varicocele, Jiménez destacó que esta es la dilatación de las venas del escroto.

Estas venas a su vez, son las responsables de transportar la sangre sin oxígeno desde los testículos. Un varicocele se produce cuando la sangre se acumula en las venas, en lugar de circular de manera eficaz hacia el exterior del escroto.

El especialista nos destaca, que con los varicoceles los testículos reciben sangre oxigenada a través de dos arterias testiculares, una para cada lado.

De manera similar, también hay dos venas testiculares que transportan sangre sin oxígeno para retornarla al corazón atreves de una red de venas pequeñas denominado plexo pampiniforme que transportan la sangre sin oxígeno desde el testículo hasta la vena testicular principal.

¿Qué producen el varicocele?

«Se desconoce la causa específica, pero existe un factor anatómico que contribuye al mal funcionamiento de las válvulas dentro de las venas que tienen el objetivo de mantener la sangre en movimiento en la dirección correcta, cuando la sangre sin oxígeno queda atrapada en la red de venas, estas se dilatan por lo cual crea el varicocele». Dr. Isaías Jiménez

Solución para los varicoceles

En ocasiones no se trata, la solución del varicocele es con cirugía.

La cirugía puede recomendarse en las siguientes situaciones:

• Un testículo que muestra un retraso de desarrollo (Disminución del volumen testicular)

• Disminución en la cantidad y calidad de los espermatozoides.

• Dolor escrotal crónico que no se alivia con analgésicos.

Esto es una condición no es una enfermedad. Los hombres que tienen varicocele no le afectan a su salud.

¿Se nace?

No se nace, es una condición adquirida.

Síntomas más comunes de esta condición:

En la mayoría de los casos el varicocele no cursa con síntomas evidentes. No es hasta que se le hace un examen físico riguroso que muchos adolescentes y adultos jóvenes descubren la condición

Los síntomas de un varicocele pueden incluir:

Los síntomas tienden a ocurrir al final de un día caluroso, posterior a ejercicio físico prolongado, al terminar un coito o después de un tiempo prolongado de estar en posición vertical.

• Dolor en el escroto, sensación de cosquilleo, Sensación de pesadez en el testículo, infertilidad, atrofia o contracción testicular y Presencia de una vena dilatada que se detecta directamente o con la palpación.

¿Qué tan grave es tener varicocele?

No es una enfermedad grave, pueden hacer su vida normal.

¿Se cura el varicocele?

Solo se cura con una cirugía que se llama varicocelectomia.

¿Cómo afecta el varicocele en las relaciones sexuales?

El varicocele como tal no afecta las relaciones sexuales, sin embargo si el varicocele se acompaña de dolor escrotal puedes limitar las relaciones producto del cuadro doloroso.

¿Dónde duele cuando tienes varicocele?

Si hay dolor generalmente es en el escroto.

¿Todo paciente con esta condición es infértil?

Solo un 40 por ciento de los hombres con infertilidad cursan con varicocele.

Diagnóstico:

Isaías destacó que parte del diagnóstico es la palpación donde se encuentra una masa contorsionada y blanda a lo largo del cordón espermático, que se describe como una bolsa de gusanos.

Para facilitar la palpación de la masa se le aconseja al paciente que realice la maniobra de valsalva o bien, que se mantenga de pie durante el examen, con el fin de incrementar la presión venosa intraabdominal y provocar la dilatación de las venas.

Jiménez resaltó que la masa puede no ser tan obvia, especialmente cuando se extiende hacia abajo, después de una evaluación clínica puedes ser necesario una Ecografía Doppler del escroto para los casos de varicocele no palpable al examen físico ( sub clínico ) y también para confirmar el diagnóstico.

Tratamiento:

Los varicoceles se pueden tratar con un soporte escrotal (por ejemplo, suspensorios) junto con analgésicos Sin embargo, si el dolor continúa o si aparece infertilidad o atrofia testicular, puede ser necesaria un tratamiento con cirugía.