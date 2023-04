Hidratación e higiene de alimentos son fundamentales para evitar intoxicaciones en Semana Santa

Email it

SANTO DOMINGO.- En el marco de Semana Santa 2023, la gastroenteróloga del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (CEMDOE) Fabiolina Sánchez, invitó a tomar en cuenta algunas recomendaciones para evitar intoxicaciones alimentarias, enteritis secundarias y malestares estomacales en esta época.

“Durante los días de descanso solemos abandonar la manera clásica de alimentarnos para dar paso a comidas no tan saludables, lo que, a la larga, afecta nuestro organismo, no solo a nivel metabólico, si no también que, su manera de preparación, envase y hasta la forma de servirlo puede influir de manera negativa”, explicó.

En estos días se ven incrementos en las intoxicaciones alimentarias y las enteritis secundarias, que luego trae como consecuencia aumento en la producción de gas, descargas explosivas y abundantes, disconfort abdominal y dolor. Además, provoca que el resto de los días no sean tan agradables desde el punto de vista gastronómico.

Es por ello que, para un buen desenvolvimiento en cuanto a la alimentación se refiere, la doctora Sánchez dijo que es muy importante tomar en cuenta la cocción de los alimentos, que en ocasiones las personas dan menos del apropiado, lo que puede llevar a que algunos microorganismos no mueran en el proceso y penetren en nuestro organismo al ser ingeridos.

También resaltó que la procedencia de los alimentos es de suma importancia, así como la manipulación, conservación y presentación de los mismos, al igual que la mezcolanza de alimentos e ingredientes, lo cual es muy común, pero también muy dañino.

“De igual modo, los alimentos de base láctea, cárnicos y embutidos deben estar bajo refrigeración y evitar estar en contacto con el ambiente mucho tiempo sin ser utilizados, ya que el proceso de desintegración inicia una vez se ven expuestos a temperaturas altas”, detalló la especialista de CEMDOE.

Es por ello que la gastroenteróloga recomienda hidratarse bien, adecuar la cocción de alimentos, lavarse las manos, utensilios y alimentos a manipular, y evitar la mezcla de alimentos muy complejos, en caso de tener dolor abdominal, náuseas, vómitos recurrentes y/o diarrea abundante, visitar a su médico.

