El oftalmólogo Remberto Escoto advirtió que hay muchos infartos oculares en el país, pero es imposible cuantificarlos porque hay algunos que tienen efectos asintomáticos, y alerta que la hipertensión, la diabetes y la artritis reumatoidea no controladas pueden producir una ceguera total.



Entrevistado en el programa Esferas de Poder, define la diabetes como la reina de los infartos oculares.



“Hay algunos que son asintomáticos, la persona puede tener un infarto (ocular) y si no afectó el centro de la mirada, la persona no lo nota. Eso sería un hallazgo en una revisión rutinaria que se haga”, precisó.



El especialista considera que cualquier enfermedad vascular inflamatoria, por ejemplo, el lupus, puede provocar una ceguera total.



Asimismo, recalca que también cualquier enfermedad que afecte los vasos sanguíneos, ya sea obstructiva o inflamatoria, puede provocar grandes afecciones en el ojo y conducir a la ceguera.



“Lógicamente, todo eso se puede controlar, se puede diagnosticar, se puede tratar para que no se llegue hasta allá. Pero el concepto es que los ojos se pueden afectar por cualquier enfermedad que padezca la persona”, adujo.



Escoto planteó que la tuberculosis provoca problemas en la visión, como uveítis que es una inflamación de una capa intermedia del ojo.



El director de la Organización Nacional de Ciegos Dominicanos y la Fundación Nacional de Ciencias Visuales dijo que concretamente, hay una edad, que son los 40 años, puede ser un poquito antes o después, donde la persona ya empieza a tener dificultades para leer.



“Si, por ejemplo, a los cuarenta necesitamos cero cincuenta (en los lentes) un número para poder leer bien, a los sesenta necesitamos tres dioptrías”, añadió.



Escoto dijo que a partir de los 65 años empiezan los padecimientos de catarata, que es otra condición en el ojo donde la refracción cambia.