El centro de salud ofrece una amplia cartera de especialidades, pese a su deteriorada infraestructura

El Hospital Docente Salvador B. Gautier, que era un emblema de la medicina dominicana, hoy se encuentra en malas condiciones por el deterioro en su infraestructura.



Este centro es el único hospital en República Dominicana que aglomera 24 especialidades y subespecialidades médicas, lo que lo convierte un ente de referencia en la medicina de nuestro país, sin embargo su longeva y decadente infraestructura no destaca lo ilustre de sus galenos.



Tras un recorrido por algunas partes de sus instalaciones se puede observar desde su exterior ventanas rotas y en su interior a simple vista algunas áreas se tornan deprimentes.



En las salas de espera de sus diferentes especialidades se visualizan filtraciones y grietas en los techos y pisos junto a sus paredes descascaradas por la falta de pintura.



De igual forma se ven muchas de sus lámparas oxidadas en los techos de plafón machimbrado ahuecados, que están junto a los abanicos polvorientos.



En los últimos años se ha hecho desde vista pública hasta múltiples denuncias de familiares de pacientes y hasta de los mismos médicos por las condiciones de hacinamiento, falta de agua, de camas, de insumos, y por la contaminación que hay en el centro.



Vale la pena destacar que las mismas tuberías de barro de su construcción hace más de 70 años son las que están en funcionamiento en la actualidad.



El Hospital Docente Salvador B. Gautier fue inaugurado el 24 de octubre de 1951 en la entonces Ciudad Trujillo, desde entonces tuvo una larga época de gloria, fue un “buque in­signia” en la medicina hasta que pasó, a partir del 2015, con la entrada de la ley 123-15 a ser parte del traspaso de los hospitales del IDSS al Servicio Nacio­nal de Salud (SNS).



El Gautier fue el primero en realizar pro­cedimientos cardíacos importantes en el país, incluso cirugías de corazón, así como trasplantes renales.



Otra de sus fortalezas fueron también sus programas de enseñanza que actualmente acogen a estudiantes de medicinas de todas las universidades del país en sus 24 especialidades y subespecialidades médicas.



Trabajan por cambiar la situación del Gautier



Durante el mes de mayo de este año fue designado como nuevo director de este centro de salud el ortopeda Armando José Holguín Núñez, quien asegura que en este hospital falta mucho por hacer pero que con un paso a la vez se pueden alcanzar grandes logros. El doctor Holguín Núñez asegura que desde su llegada han aumentado las labores de fumigación, limpieza, recogida de basura, al igual que junto a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado han restablecido de manera permanente el agua, al arreglar las sietes bombas que abastecen al centro de salud.

Muchas áreas necesitan intervención.

De igual modo, el traumatólogo Holguín destacó el remozamiento de su lavandería, UCINeuro, los baños al igual que la Unidad de Autoclave de Esterilización.



No obstante explicó: “La falta de educación es lo que destruye al Hospital Docente Salvador B. Gautier”.

En este tenor expresó que la mayoría de las camas que trajeron este año son los mismos pacientes los que las destruyen, además, que desde su administración han colocado casi 100 zafacones, y aun así la gente sigue tirando la basura fuera de esos depósitos.



El médico puso como ejemplo que, en muchas ocasiones cuando una puerta no abre por el motivo que sea las personas no saben esperar a que llegue un conserje y los familiares de los pacientes u otro miembro de su personal la rompen, solo por no querer esperar un momento a que llegue la persona idónea. Añadió que eso sucede con los inodoros, lavamanos, camillas, abanicos, entre otros enseres del hospital.