La Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen) realizó ayer un piquete en el hospital Francisco Moscoso Puello reclamando mejores condiciones para el centro de salud, que no tiene insumos necesarios para prestar atenciones médicas.



Al hablar con la prensa, la vicepresidenta del gremio, Miriam Feliz, aseguró que el establecimiento sanitario no cuenta con gasas, bajantes de suero, sondas, insulina, catéter y medicamentos para los pacientes, situación que aseguró que también es visible en otros hospitales públicos como el Salvador B. Gautier, el cual está siendo intervenido por el Gobierno.



Asimismo, deploró la calidad de la comida que se les brinda a los profesionales de la salud y a los usuarios del centro asistencial, denunciando que los fines de semana no la reciben.



“Tuvimos una reunión con el nuevo director y administrador del hospital y nos dijeron que les den una semana y media, pero no hemos visto nada todavía”, expresó la gremialista, al tiempo que llamó a las autoridades del centro a entregar los incentivos del Seguro Nacional de Salud (Senasa) que le corresponden por ley.



Feliz declaró que en caso de que continúe la problemática, tomarán otras acciones de lucha hasta que mejore la situación.