La doctora Aída Lucia Vargas, titular de la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas (DIV), llamó a los padres a vacunar a las niñas contra el virus del papiloma humano para evitar enfermedades como el cáncer de cuello uterino.



En la tradicional rueda de prensa de los miércoles del Ministerio de Salud Pública (MSP), la funcionaria señaló que en el país el biológico que contrarresta la afección está disponible para todas las menores de nueve a 14 años y de manera gratuita en los puntos de vacunación que maneja el organismo que dirige.



Dijo que la vacuna es efectiva y segura, por lo que los padres no pueden perder tiempo en vacunar a sus hijas.



“Con eso no estamos promoviendo el inicio prematuro de las relaciones sexuales, estamos protegiendo la niña de hoy y la mujer de mañana”, expresó.



Manifestó que de acuerdo con estudios, las féminas que reciben el suero entre el referido periodo, tienen mayor respuesta de anticuerpos para contrarrestar el también denominado cáncer cervical.



Indicó que utilizan la vacuna tetravalente Gardasil y aplican dos dosis, la segunda después de seis meses del primer pinchazo. No obstante, declaró que en personas inmunoprevenibles se administran tres inyecciones.



Aunque destacó que desde que se comenzó a colocar el fármaco la inoculación aumentó un 35 por ciento, resaltó que no ha sido posible lograr la meta de vacunación que es de 500 mil.



Detalló que en la actualidad cuentan con 373 mil dosis de la vacuna, pero garantizó que tienen la capacidad de recibir más antígenos cuando sea necesario, a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Declaró que en los próximos días pondrá en marcha una estrategia comunicacional para concientizar a padres sobre la importancia de la vacuna.