Lama dice que aplicarán sanciones en caso de encontrar responsabilidades sobre las muertes neonatales

A pesar de los sonados casos, el hospital materno infantil San Lorenzo de Los Mina sigue siendo un centro de referencia nacional donde anualmente miles de mujeres traen al mundo a sus hijos.



El centro de salud que ha sido objeto de denuncias por la falta de seguridad y que durante esta semana volvió a estar en la palestra por la muerte de 34 neonatos en el mes de febrero, aún continúa como la única opción a la hora de buscar asistencia para cientos de féminas, que valoran los servicios que siempre reciben del personal del establecimiento.



Una de ellas es Nany Romero, que no deja de asistir a las consultas programadas para atender su embarazo, el cual confía se continuará desarrollando sin inconvenientes.



Otra es Rocío Villanueva, que tiene ingresada en el hospital a su hija de 18 días de nacida, la cual destacó recibe buenas atenciones de parte de los médicos y las enfermeras.



La joven madre dijo que la pequeña se encuentra en una incubadora porque tiene una infección en el estómago, que está siendo tratada de la manera correspondiente.



“Me la han atendido bien, me la medican y me llaman si hay algún problema (…), mi niña tuvo una anemia y ellos se comunicaron de una vez para buscar la sangre”, expresó.



Señaló que incluso le permiten verla en las horas de visita para que pueda observar la recuperación, pero solo con los cuidados requeridos que son el lavado de manos y el uso de una indumentaria médica para evitar que resulte afectada con una bacteria.



Daniela Ortiz tampoco tiene quejas de los doctores, que atendieron de manera rápida y de la forma más adecuada a su hijo de cinco años en la sala de emergencia al llegar con problemas de amigdalitis.



“Vine a medicarlo y fueron buenos porque desde que llegué lo atendieron”, resaltó.



Sin embargo, indicó que las autoridades deben poner atención en la seguridad, por los raptos de niños que han sucedido dentro de las instalaciones del hospital.



Lisbreidy Viñal también calificó como buenos los servicios que brinda la maternidad, sobre todo el que tienen de vacunación para que los pequeños puedan contrarrestar enfermedades inmunoprevenibles.



Cambio



Aunque hay madres que no sienten temor de seguir asistiendo al centro asistencial, hay otras como Anyara Contreras que están pensando en solicitar un referimiento a otro establecimiento para traer al mundo al niño.



La joven que tiene 36 semanas de embarazo ya tiene experiencia dando a luz en el hospital, pero ahora le preocupa que surjan problemas con el nuevo miembro de la familia.



“Me estoy atendiendo aquí, pero tengo miedo de que me pase algo malo a mí o al bebé”, expuso Contreras, que denunció que no fue recibida en consulta por un médico pese a tener una cita pautada para las primeras horas del viernes.



Celia Ramona García que igualmente tiene 36 semanas de gestación también contempla la idea de cambiar de hospital, sin embargo, la falta de recursos aún la mantienen atada al situado en Santo Domingo Este.



Uno de los centros a los que piensa trasladarse para recibir mejor atención es al Ney Arias Lora, donde aseguró que solo pagaría 19 mil pesos de diferencia para el alumbramiento de su hijo.

El centro asistencial recibe a pacientes locales y extranjeras durante todo el año. Danny Polanco

El SNS aplicará las sanciones necesarias



En caso de que la comisión designada para hacer las investigaciones en torno a la muerte de los 34 neonatos encuentre responsabilidades humanas en los decesos, el Servicio Nacional de Salud (SNS) aplicará las sanciones necesarias tal como lo piden diversas organizaciones.



La información la ofreció ayer el titular de la entidad, Mario Lama, que recordó que dentro de las causas que se manejan de los fallecimientos de los recién nacidos están la prematuridad y la cardiopatía congénita, así como el distrés respiratorio y las infecciones.



“Si hay alguna falla debe haber algún tipo de consecuencia en caso de que exista”, expresó el funcionario, que junto a otras autoridades del SNS acudió al centro de salud para continuar con los planes de mejoras que tienen para ese establecimiento.



Dijo que en el hospital donde ya se habían equipado las áreas de neonatología y materna, se volverá a hacer un nuevo levantamiento para mejorar el servicio.

Reacciones