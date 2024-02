Málaga, (EFE).- El 46,6 por ciento de la población española se ha realizado al menos un tratamiento de medicina estética, un campo en el que el desconocimiento ciudadano sobre estas prácticas ha propiciado un elevado intrusismo que pone en riesgo la eficacia y seguridad de estos procedimientos, que pueden generar efectos adversos.

De acuerdo con el estudio ‘Percepción y uso de la Medicina Estética en España 2023’ de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), que se ha presentado este jueves en el 39 Congreso Nacional de Medicina Estética en Málaga, casi un 10 % de la población percibe como “normal” hacerse tratamientos de medicina estética en su domicilio. Lo que el presidente de SEME, Juan Antonio López, ha tildado de “gravísimo” en una rueda de prensa.

Como ha añadido el vicepresidente del SEME, Sergio Fernández, cada vez más personas están padeciendo efectos adversos. Sobre todo, la necrosis, que puede dejar al paciente una secuela de por vida.

Desconocimiento entre los pacientes

Según ha criticado la coordinadora del programa científico del congreso y tesorera de SEME, Petra Vega, hay incluso un gran desconocimiento por parte de la población que se ha sometido un tratamiento.

“Si no sabe que un relleno lo ha de pinchar un médico, no tiene ni idea de sus posibles efectos adversos. De lo que implica para su salud y por eso piensa que se lo puede hacer en cualquier sitio, porque lo ve en redes sociales. Pero señores, no es lo mismo pintarse las pestañas que someterse a un tratamiento”, ha indicado.

En concreto, el 22 % de los 1.500 encuestados en el informe reconoció no saber qué es exactamente la medicina estética. Y el resto hizo referencia a conceptos que se incluyen en la definición de medicina estética. Como “cuidado del cuerpo, salud, sentirse bien, autoestima, supervisión médica o tratamientos sin cirugía”.

Mayor polarización e influencia de las redes sociales

Por este motivo, durante el 39 congreso nacional de la SEME se presenta la iniciativa ‘#Nosintumedico’, con el objetivo de que los más de 2.500 médicos asistentes lo usen en sus comunicaciones de medicina estética e informen a sus pacientes. Así como el resto de actores de que tienen “un papel clave para concienciar a la población. Ya sean instituciones, industria y medios de comunicación”, ha afirmado su presidente.