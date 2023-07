Email it

El hospital Infantil Robert Reid Cabral continúa ingresando a niños afectados con dengue, y son los mayores de cinco años los que están encabezando los internamientos.



Así lo informó ayer el director del centro hospitalario, Clemente Terrero, al señalar que el 75 por ciento de los ingresos por dicha afección corresponde a infantes que están entre ese rango de edad.



Sin embargo, el galeno manifestó que la situación en el hospital de referencia es normal, ya que el número de internamientos cuya sumatoria llegó a 21 la semana pasada, en las primeras horas del lunes estaba en 14.



“La situación es normal, algunos pacientes son de cuidado, es decir que todavía van a permanecer ingresados y otros están para irse de alta”, expresó.



Terrero también declaró que siguen recibiendo pacientes afectados con enfermedades respiratorias, no obstante, indicó que no tienen casos de covid-19, ni de malaria, leptospirosis ni difteria.



A saber



Las altas temperaturas que tiene el país como consecuencia del verano pueden favorecer la propagación de mosquitos como el Aedes aegypti, que es el que transmite la enfermedad que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) puede provocar síntomas que van desde una fiebre moderada a una fiebre alta incapacitante, con dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y en las articulaciones, y sarpullidos.



De acuerdo a la institución, la afección puede evolucionar a un dengue grave que se caracteriza por la dificultad para respirar, y ocasionar mucho sangrado y complicaciones en algunos órganos.



Para reducir las probabilidades de contraer la patología, la OMS recomienda evitar la recolección de agua en recipientes al aire libre, cubrir adecuadamente los tanques y otros depósitos para mantener alejados a los mosquitos, y no acumular basura.