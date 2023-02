Email it

Al no estar a gusto con la resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), el Colegio Médico Dominicano (CMD) suspenderá las consultas a todos los afiliados de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) pertenecientes al régimen contributivo el próximo jueves ocho de febrero y el viernes nueve, y solo atenderá las emergencias y los pacientes críticos.



En nota de prensa, la entidad presidida por el doctor Senén Caba, dijo que decidieron profundizar la lucha contra las aseguradoras ante la posición del CNSS, organismo al que acusó de “echar por la borda” la disposición del gremio de buscar por medio de la concertación y el diálogo un acuerdo para llegar a la solución del conflicto.



Manifestó que la institución no aumentó el plan de salud que tiene la población, el cual aseguró que no se acerca al 70 por ciento que establece la ley, asimismo, reiteró que tampoco incrementó la cuota de 8 millones de pesos que se destina a los asegurados para la compra de medicamentos. Del mismo modo, destacó que el ente gubernamental dejó fuera de la resolución a quienes padecen trastornos mentales y a los pacientes discapacitados



Advirtió que los paros irán escalando en los próximos días e incluirán los planes privados de dichos intermediarios.



Como parte de su lucha con la que además buscan una reforma al sistema de seguridad social, el gremio realizará una marcha este miércoles en la provincia de Barahona.