Email it

El Colegio Médico Dominicano (CMD) y las sociedades médicas especializadas iniciaron ayer un paro por 48 horas a las consultas de los asegurados al régimen contributivo de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS). Por ello, miles de personas tuvieron que recurrir a gastos de su propio bolsillo para pagar las atenciones sanitarias.



Fue el caso de Modesto Peña Cuello, que viajó desde Barahona junto a su esposa a atenderse con un especialista en hematología en el Centro Médico Cubano, quien no le aceptó el seguro porque acató el llamado a paralización realizado por el presidente de la agrupación gremial Senén Caba.



“Tuve que pagar mi consulta privada, porque primero está la salud ante todo”, expresó el señor que se vio obligado a desembolsar 2,000 pesos para recibir el servicio por parte del galeno a pesar de que es usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa).



Sin embargo, Cuello que señaló que como paciente asegurado suele pagar 1,000 pesos de diferencia en las consultas, declaró que la demanda de los médicos es justa, por lo que las ARS deben de dar una respuesta que solucione el conflicto.

Otro caso

La señora Flérida Urbáez piensa igual, al indicar que el reclamo que llevan desde hace meses los facultativos también favorece a los pacientes porque están exigiendo que se aumente la cobertura de servicios y se agreguen medicamentos.



“Por eso yo veo el paro justo, aunque tenemos que buscar el dinero”, destacó la dama, que se trasladó desde Elías Piña al citado establecimiento de salud para solicitar asistencia médica debido a un dolor en las cervicales.



Urbáez, que tiene la categoría platinum de ARS Humano, tuvo que pagar 2,500 pesos en consulta, cuando anteriormente no pagaba nada porque el seguro lo cubría.



No obstante, Maritza Regalado calificó la actitud de los médicos como fastidiosa y lamentó que el Gobierno no intervenga en la solución del problema.



La joven madre afiliada a Mapfre, acudió al Centro Médico Antillano a llevar a su hijo al pediatra y debió pagar 1,000 pesos para que reciba atenciones.



Situación similar vivió Ismael Hernández que acompañó a su esposa a una cita con el gastroenterólogo en el Centro Médico UCE, quien a pesar de pertenecer a Senasa tuvo que costear con 2, 500 pesos la asistencia del especialista.



Sin embargo, otros prefirieron evitar los gastos extras y dejaron la visita al médico para la próxima semana porque esperan que todo vuelva a la normalidad, aunque el doctor Senén Caba advirtió que los paros pueden ir escalando en los días venideros.



Quejas por falta de cobertura

Algunos de los pacientes que acudieron a diferentes establecimientos de salud también se quejaron por la falta de cobertura en ciertos procedimientos.



Así lo hizo Ramón López que tiene ARS Humano pero pagó 6 mil pesos para realizarse unas imágenes diagnósticas en el Centro Médico Cubano.



“No es lógico que si tú pagas por un estudio también tengas que pagar hasta por su impresión”, deploró.

López considera el accionar de las aseguradoras como abusivo porque llevan a los afiliados a recurrir a sus ahorros para pagar atenciones de salud.



Piden al colegio médico retomar el diálogo

El gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Edward Guzmán, llamó al Colegio Médico Dominicano (CMD) y a las Sociedades Médicas Especializadas a volver a la mesa de conversación para buscar un acuerdo que beneficie a todas las partes y con este se deje de lado el impasse que tienen con las ARS.



El funcionario informó que este viernes se reunirá la comisión designada para abordar el conflicto, para tratar el tema de las glosas que está dentro del pliego de demandas de los profesionales de la medicina.

Reacciones