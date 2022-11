El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo que los resultados de análisis a muestras de personas infectadas con el covid-19 en los últimos días indican que en el país circula la subvariante XBB de ómicron.



Rivera dijo que la nueva subvariante no es peor que la ómicron, sin embargo, sí se propaga de manera rápida y está asociada a síntomas como tos, secreción nasal y fiebre.



El funcionario exhortó a las personas con tres y cuatro dosis acudir a los centro de vacunación para colocarse un refuerzo a fin de prevenir hospitalizaciones por la enfermedad.



Uso de mascarillas



Precisamente, con fines de evitar otra propagación del covid-19 sobre el territorio nacional por un nuevo aumento de casos positivos, una parte de la población está volviendo a utilizar mascarillas y aplica otras medidas sanitarias para prevenir la enfermedad.



Es el caso de Joan Taveras, que está optando por eludir la congregación masiva de personas para no contraer el virus.



“Debemos tomar medidas, no el Gobierno sino la población porque de verdad está atacando mucho de nuevo”, expresó el joven que se aplicó tres dosis de la vacuna que contrarresta la patología, porque vio a familiares y amigos resultar positivos al padecimiento.



Además señaló que hay que tener precaución por la ola de afecciones gripales que desde hace semanas está afectando el país, como la influenza y el virus sincitial.



Liviana Delgado también está reduciendo las salidas por el coronavirus, que se originó en China en el 2019 y llegó a la República Dominicana y a otras naciones de la región al año siguiente.



“No salgo mucho, si lo hago es para hacer una diligencia y no voy a donde hay mucha gente”, expuso.



Asimismo, agregó que está teniendo cuidado con sus hijas, sobre todo con la que está en la escuela para que no se enferme de covid-19 ni por otra condición infectocontagiosa.



El señor Ramón García no se queda atrás, aunque tiene cuatro dosis de la vacuna del coronavirus también está volviendo a implementar el distanciamiento social, y ha dejado de asistir a actividades donde hay muchas personas.



“La gente tiene que cuidarse, eso no se ha ido todavía, está aquí y hay mucha gripe”, resaltó.



Mientras que Irerlyn Garabito no baja la guardia con la enfermedad con el uso continuo de la mascarilla, especialmente en su lugar de trabajo, porque labora en un centro hospitalario donde se ingresa a contagiados con la afección.



De igual manera, Isabel Toribio sigue apegada al tapabocas porque con cierta regularidad tiene que estar muy cerca de personas debido a que trabaja en el sector turístico.



El lavado frecuente de las manos también ha vuelto a formar parte de la cotidianidad de la ciudadanía para la prevención de la dolencia.



Comportamiento del virus



En el fin de semana el Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó 360 contagios nuevos de covid-19, luego de realizar 3 mil 943 muestras para notificar a los infectados, de las cuales, 1,186 fueron de tipo PCR y 2 mil 757 antigénicas.



El organismo declaró que tras la emisión de los boletines epidemiológicos del sábado y el domingo, la positividad de las últimas cuatro semanas se ubicó en 3.05 por ciento y los casos activos se elevaron a 1, 771.



Dijo que el Distrito Nacional y Santo Domingo volvieron a ser las demarcaciones que reportaron más afectados con 196 y 94, respectivamente.



No obstante, puntualizó que en San José de Ocoa, Monte Plata, Monseñor Nouel, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, Samaná, Peravia y Pedernales, así como en Bahoruco y Dajabón no se registraron infectados.

¿Cómo están los ingresos en los hospitales?

Salud Pública manifestó que la ocupación de camas regulares para prestar atenciones médicas a los que están enfermos con el covid-19 está en 0.9 por ciento, con 21 utilizadas de las 2 mil 373 habilitadas, se registraron seis nuevos ingresos en el fin de semana, porque conforme a datos de la entidad el viernes sólo había 15. Detalló que la capacidad de camas de intensivos se encuentra en 1.0 por ciento, con seis ocupadas de las 585 disponibles, reporta un pequeño aumento porque al finalizar la semana laboral el área de atenciones críticas solamente tenía cuatro pacientes. La entidad resaltó que de las 27 personas ingresadas ninguna está conectada a los ventiladores que garantizan la respiración asistida.