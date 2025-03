El Ministerio de Salud Pública, a través de su departamento de Enfermedades no Transmisibles, organizó un taller para socializar el plan de educación continua sobre la Enfermedad Renal Crónica de origen no Tradicional (ERCnT), en el marco del Día Mundial del Riñón.



Esta iniciativa, en colaboración con el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (SE-Comisca) y el Fondo España – Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), tiene como objetivo reforzar la capacitación de profesionales de la salud y la comunidad en la prevención, detección temprana y manejo adecuado de las enfermedades renales.



Expertos en nefrología abordaron diversos temas, entre ellos factores de riesgo, estrategias de prevención y la magnitud de la enfermedad en Centroamérica y República Dominicana. Además, se destacó la relevancia de la educación comunitaria para fomentar hábitos saludables que contribuyan a proteger la función renal.



Víctor Atallah, ministro de Salud Pública, resaltó la importancia de fortalecer la prevención de la enfermedad renal crónica no tradicional, dada su incidencia en una parte significativa de la población.



En su intervención, subrayó que es esencial identificar las causas y factores de riesgo para desarrollar estrategias de control y tratamiento más efectivas, así como la necesidad de un esfuerzo conjunto entre el sector salud, la comunidad y la cooperación internacional.