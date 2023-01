Aunque el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) otorgó un aumento de 20 por ciento a los honorarios de los galenos y de un 50 por ciento a los internamientos, el Colegio Médico Dominicano (CMD) lo considera insuficiente para dejar de lado el conflicto que tiene desde hace meses contra las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).



Al ser entrevistado en el programa Despierta con CDN, el titular del gremio, Senén Caba, señaló que como institución no estuvieron presentes en la aprobación de la resolución 563-01, en la que también se dispuso subir un siete por ciento a las tarifas por concepto de exámenes y pruebas diagnósticas, y un 15 por ciento al uso de sala y equipos.



Asimismo, destacó que no era lo que estaban solicitando, que es un incremento en la canasta de los servicios que se brindan a la población, el aumento de la cuota que se destina a la compra de medicamentos, como también que los pacientes discapacitados puedan ser asistidos en sus casas.



De igual manera, declaró que tampoco tomaron en cuenta la igualación de las tarifas de las ARS, y el alza de las consultas y las emergencias.



“Eso es para los dueños de clínicas y a los médicos no les va ni les viene”, expresó Caba, al anunciar que próximamente darán a conocer otras acciones para lograr el cumplimiento de sus reclamos.



Reiteró que el modelo de seguridad social que tiene el país fue creado para beneficiar al sector financiero sin pensar en la población ni en los prestadores.



“Se hizo para mejorar los bolsillos del sector financiero, con la complicidad del Estado”, resaltó.



En la disposición, la entidad también se comprometió a otorgar los códigos a los médicos en un plazo no mayor de 30 días cuando cumplan con las documentaciones y requisitos necesarios, y en el caso de que existan diferencias manifestó que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) realizará las convocatorias necesarias para servir como mediador entre el CMD y las ARS.



La resolución en la que además se aumenta el uso de habitaciones de las clínicas y hospitales por afiliado por día entra en vigencia el próximo mes.

Cirujanos mantienen medidas contra ARS

Tras mostrar su descontento con el anuncio del Consejo Nacional de Seguridad Social, en un comunicado el Colegio Dominicano de Cirujanos (CDC) manifestó que todas las medidas que han tomado contra las ARS siguen vigentes e informó que iniciarán un proceso de consultas para elaborar las propuestas de las nuevas acciones a impulsar para conseguir sus demandas.