El Colegio Médico Dominicano (CMD) reactivó ayer su lucha con la que pide una serie de reivindicaciones a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), con el que paraliza las consultas y otras atenciones en clínicas y hospitales que dejaron a cientos de personas sin servicios sanitarios.



La huelga de 12 horas hizo que la señora Josefina del Rosario fuera en vano al hospital Francisco Moscoso Puello, porque no pudo tomarse la radiografía que le diagnosticaron por un golpe que sufrió en la nariz.



Aunque salió en compañía de su esposo en las primeras horas de la mañana desde su casa ubicada en Las Cañitas para llegar a tiempo y conseguir uno de los primeros turnos en el centro médico, a la dama le recomendaron volver este martes para que pueda realizarse el estudio.



Lo mismo ocurrió con Blas García Ramos, que está recién operado de la próstata y acudió al mismo hospital a chequearse la herida que dejó el procedimiento y a retirarse una sonda que tiene desde hace ocho días, pero tuvo que retornar a la casa donde vive en Los Mina sin recibir atenciones.



Sin embargo, tal como lo determinó el sindicato que volvió a las movilizaciones en compañía de las Sociedades Médicas Especializadas, el paro no podía afectar a los pacientes críticos y de emergencias, por lo que Victoria Peña pudo lograr que los galenos del Moscoso Puello asistieran a su madre en la sala de urgencias donde le practicaron un hemograma y le tomaron una placa debido a una afección pulmonar.



Llegaron desde lejos



La interrupción de las labores médicas también provocó que las salas de espera en otros centros de referencia estuvieran vacías, como la del hospital infantil Robert Reid Cabral, donde los pacientes sin importar el lugar de procedencia tuvieron que retirarse a casa sin ver a un médico.



Es el caso de Adalgisa Arias, que llegó al establecimiento de salud desde Baní con su hijo pequeño porque tenía una consulta con el pediatra, pero al no recibir asistencia lamentó el accionar del gremio para conseguir sus demandas, porque impacta de manera negativa en los pacientes, sobre todo en los más vulnerables.



Al nieto de seis meses de Maritza Ramírez también le pasó lo mismo, y es que no pudo ser intervenido quirúrgicamente para retirarle una hernia, y su abuela en compañía de su madre deben volver a hacer el mismo viaje al hospital el próximo viernes desde Bayona en Santo Domingo Oeste, para que puedan operarlo.



“Ellos tienen que volver a la mesa del diálogo para que resuelvan sus problemas”, expresó Ramírez, que considera que ya es tiempo de que las ARS y el CMD solucionen sus diferencias.



Sin embargo, el presidente del Colegio Médico, el doctor Senén Caba, ratificó que la única manera de reunirse nuevamente con las aseguradoras es si reciben una contrapuesta viable.

Unos pocos recibieron atenciones especializadas

América Sánchez fue de las afortunadas que en medio del paro convocado por el CMD pudo recibir atenciones de salud. La señora acudió a la clínica Cruz Jiminián a su cita de seguimiento con un endocrinólogo y fue recibida por un médico, pero tuvo que pagar 1,000 pesos de diferencia por la consulta. María de la Paz también asistió a dicho centro y obtuvo la asistencia que demandaba de parte de un ortopeda, al que le pagó 2 mil pesos por el servicio prestado. El nieto de Magdalena Cuevas, también fue atendido pero en el Robert Reid, donde cumplieron con la cita pautada y le hicieron el ecocardiograma que necesitaba.

Reacciones