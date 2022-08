A medida que avanzan los días las autoridades siguen entregando los medicamentos de alto costo, pero no a todos los pacientes que pertenecen al programa. Y es que las personas a que le cambiaron el tratamiento continúan teniendo problemas para recibir las medicinas.



Es lo que pasa con Nellelyn Luna, quien padece de esclerosis múltiple y tiene cinco meses sin tratar la enfermedad con el medicamento recetado por su médico. Se trata del Aubagio que se lo diagnosticaron por los efectos secundarios que le ocasionaba el Rebif, que le provocó una artritis reumatoide.



En conversación con este medio, aseguró que en casi seis años siendo parte del programa de alto costo nunca había sufrido un retraso en la entrega de sus medicinas, incluso cuando se la cambiaron por primera vez al quedar en estado de embarazo.



La madre de un niño de dos años, informó que al reportar el caso la respuesta que recibe es “que cuando se pasa a un nuevo fármaco, el proceso de distribución es diferente”, lo que le causa angustia ya que ante la ausencia del medicamento está haciendo crisis.



“Se me sale la orina y yo ni cuenta me doy, cuando estoy caminando de repente me da un mareo, o sea muchísimas cosas raras que son parte de la enfermedad”, expresó, al tiempo que indicó que esto le dificulta hacer tareas diarias como asistir al trabajo.



La dama llamó a las instituciones pertinentes a acudir en auxilio de las personas con esta situación, la cual define como una odisea porque cada día ponen en riesgo sus vidas.



Hospitales no están a cargo



Ni el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart), ni otros centros de salud que dan atenciones médicas a enfermos con patologías crónicas tienen participación en la entrega de los medicamentos de alto costo.



En un comunicado, el Incart explicó que los hospitales sólo facilitan un espacio dentro de las instalaciones para que opere la farmacia que maneja los fármacos.



A nivel de cifras son 15 mil las personas que dependen de estas medicinas para combatir el lupus, el VIH/Sida, y otras dolencias.