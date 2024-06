ESCUCHA ESTA NOTICIA

Las mordeduras y picaduras de insectos son partes comunes pero irritantes de la vida, especialmente durante los meses más cálidos. La mayoría de las mordeduras y picaduras causan síntomas leves y desaparecen en pocos días. Sin embargo, algunas requieren atención médica y pueden, incluso, poner en peligro la vida.

Miles de personas acuden cada año a urgencias por picaduras de insectos, y unas 100 mueren al año por reacciones mortales a mordeduras y picaduras. Particularmente, en República Dominicana la mayor incidencia de picaduras de mosquito sucede entre mayo y noviembre, coincidiendo con la época de lluvias.

«La mayoría de las picaduras son leves y pueden tratarse en casa», dice Vania Tareco, DO, doctora en medicina de urgencias de Mass General Brigham Urgent Care. «Sin embargo, pueden llegar a ser graves si se desarrolla una reacción alérgica o una infección». Ella ofrece varios consejos para ayudarle a determinar cuándo ver a un médico por una picadura de insecto.

Cuándo acudir a emergencias por una picadura de insecto

La alergia a las picaduras de mosquitos es un problema de salud pública global de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), con una prevalencia estimada de entre el 10% y el 20% de la población. Se estima que más de 3 millones de personas en América Latina y el Caribe experimentan reacciones alérgicas a picaduras de mosquitos cada año.

La doctora Tareco recomienda que acuda inmediatamente a emergencias si experimenta algún signo de reacción alérgica grave o infección.

Síntomas de una reacción alérgica a una picadura de insecto

Los signos y síntomas de una reacción alérgica incluyen:

Urticaria o sarpullido (a menudo con picazón) en otras zonas del cuerpo, no sólo en el lugar de la picadura.

Hinchazón de los labios, la lengua o la garganta.

Dificultad para tragar, respirar o hablar

Dolor o calambres abdominales, náuseas, vómitos o diarrea

Pérdida de conocimiento, mareos, vértigo o confusión.

Reacción mayor de lo esperada en alguna parte del cuerpo (por ejemplo, le pica en el tobillo, pero se le hincha toda la pierna).

«Si tiene síntomas de una reacción alérgica, debe buscar atención de emergencia en persona de inmediato», dice la doctora Tareco. «Acuda al servicio de urgencias más cercano o llame al 911, dependiendo de la gravedad de los síntomas». El servicio de urgencias puede proporcionarle antihistamínicos, corticosteroides, epinefrina (adrenalina) u otras intervenciones para ayudarle a respirar.

Aún en caso de que haya utilizado un dispositivo que autoinyecta epinefrina (un EpiPen®), debe buscar atención médica, dice la doctora Tareco. «Durante una reacción alérgica, un EpiPen puede hacer que se sienta mejor rápidamente, pero corre el riesgo de una recaída en los síntomas», explica. «En las reacciones graves, los pacientes pueden necesitar dosis adicionales de epinefrina y otros medicamentos. Un retraso en la atención podría exponerle a un mayor riesgo de complicaciones».

Signos de una picadura de insecto infectada

Si se rasca la piel donde tiene una picadura o mordedura, puede crear una abertura para que ingresen las bacterias. La infección suele aparecer un par de días después de la picadura o mordedura inicial, y entre los signos se incluyen:

Fiebre

Pus

Vetas rojas en la piel que se extienden desde la zona de la picadura

Empeoramiento del enrojecimiento, dolor o calor alrededor de la zona de la picadura.

Otra posible infección relacionada con las picaduras de insectos son las garrapatas y la enfermedad de Lyme. La doctora Tareco indica buscar atención médica si nota una garrapata o una picadura y si:

Aparece una erupción en forma de diana (aunque no todas las personas con la enfermedad de Lyme presentan esta erupción).

Tiene fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuello o síntomas gripales.

Experimenta dolor articular generalizado en los días o meses posteriores a la picadura.

La zona está muy inflamada

Cree que ha tenido una garrapata durante 36 horas o más.

«Es muy importante empezar a tomar antibióticos lo antes posible si la picadura está infectada. Y si le ha picado una garrapata, debería hablar con su médico sobre si debiera someterse a pruebas de detección de la enfermedad de Lyme o recibir tratamiento profiláctico (preventivo).»

Si nota alguno de estos signos o síntomas, llame a su médico de cabecera (PCP). El consultorio de su médico puede recomendarle los pasos a seguir y ayudarle con cualquier problema urgente. Muchos consultorios de atención primaria de Mass General Brigham para adultos y niños ofrecen visitas el mismo día, en persona y virtuales.

Cuándo debe ir a urgencias por picaduras de insectos

Las personas con mordeduras y picaduras de insectos a menudo no necesitan el alto nivel de atención aguda proporcionada en la sala de emergencias. Sin embargo, es posible que aun así desee ver a un médico. Si no tiene un médico de cabecera o no hay citas disponibles, puede acudir a un centro de atención de urgencias.

Otra opción útil es Mass General Brigham Virtual Urgent Care. Está abierto a todos los pacientes de 3 años en adelante, incluso si no han visto a un proveedor de Mass General Brigham antes. Tanto los pacientes nuevos como los actuales pueden programar una visita de atención urgente virtual para ese día o para el día siguiente en Mass General Brigham Patient Gateway.

Durante una visita virtual de atención urgente, puede subir fotos de la picadura o mordedura del insecto. El equipo sanitario le hace varias preguntas, como por ejemplo si sabe qué le ha picado, cuándo se ha producido la picadura y qué síntomas tiene. Rápidamente determinan si necesita atención inmediata en persona.

«Nos aseguraremos de que se encuentra bien, le examinaremos para detectar síntomas alérgicos e infecciosos y nos aseguraremos de que se siente cómodo y estable», dice la doctora Tareco. «Si hay algún motivo de preocupación -por ejemplo, si necesitáramos comprobar sus signos vitales o administrarle medicación inmediata- le diremos exactamente dónde acudir para recibir atención de urgencia».

Si no necesita atención de urgencia, el equipo puede:

Hacer un diagnóstico

Recomendar estrategias para aliviar los síntomas en casa

Prescribir medicamentos o recomendar medicamentos de venta libre para aliviar los síntomas y prevenir la infección

Informarle sobre qué buscar y cuándo buscar atención médica adicional.

Tratar una picadura de insecto en casa

Si una picadura de insecto le irrita levemente pero no presenta síntomas graves, por lo general puede tratarla en casa. La doctora Tareco recomienda varias estrategias.

«En primer lugar, retire los aguijones, garrapatas o fragmentos de insectos de su piel. Una herramienta para garrapatas de venta libre puede ser útil para quitarlas», asegura. «Si ve restos de un posible cuerpo extraño, hay que eliminarlo al 100%. Luego, hay que limpiar la zona de la piel y desinfectarla adecuadamente».

Lave suavemente la zona con agua y jabón. (También se puede utilizar peróxido de hidrógeno y alcohol.) Aplique un paño húmedo, agua fría o una bolsa de hielo en la zona durante 10 a 20 minutos para aliviar los síntomas.

También comenta que «La loción de calamina, la crema de hidrocortisona al 0,5% al 1% o una pasta hecha con bicarbonato de sodio mezclado con un poco de agua pueden reducir el dolor, la hinchazón y el enrojecimiento. También pueden ser útiles los antihistamínicos de venta libre, tales como la crema de difenhidramina, Claritin® y Allegra®».

Prevención de las picaduras de insectos

El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana reporta que enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue, chikungunya y malaria continúan siendo un problema de salud pública significativo en el país.

Hasta la semana epidemiológica número 18 del 5 de mayo de 2024, se reportaron 13,542 casos de dengue, 1,874 casos de chikungunya y 312 casos de malaria, siendo las regiones más afectadas la Metropolitana, Enriquillo y Cibao Norte, y los grupos de mayor riesgo son niños menores de 15 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

El mejor tratamiento es, en primer lugar, evitar las picaduras de insectos. Para esto, la doctora Tareco recomienda tomar las siguientes precauciones: