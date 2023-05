Email it

Ante las denuncias de intrusismo y malas prácticas profesionales en el sector sanitario, el Ministerio de Salud Pública (MSP) llamó ayer a la ciudadanía a ser más meticulosa a la hora de buscar asistencia médica en un centro sanitario o donde un especialista.



El consultor jurídico de la cartera, Luis Tolentino, considera que las personas no pueden acudir a establecimientos que no tengan visible la habilitación que demanda la ley para prestar servicios, pero también considera que deben ser cuidadosas a la hora de elegir una consulta con un galeno.



“La ciudadanía es más cuidadosa en otros temas y no en su salud (…), si usted va a visitar un centro debe cerciorarse de que esté habilitado y que el personal que lo va a tratar tenga el exequátur”, expresó el funcionario en rueda de prensa.



Uno de los casos recientes de usurpación es el de Elizabeth Silverio, que formalmente fue denunciada en los tribunales por hacerse pasar por experta en el área de la neurociencia para atender a niños con el espectro autista.



Tolentino declaró que depositaron la querella contra la joven que estaba ejerciendo la carrera de la medicina sin el debido exequátur que demanda la ley, en la Fiscalía Especializada de la Salud, la cual debe seguir dándole seguimiento.



Dijo que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) también debe intervenir si los infantes que asistían al centro de terapia Kogland, que ya está cerrado por disposición de las autoridades, fueron víctimas de la supuesta especialista.



“Nosotros nos querellamos por la parte de salud, pero esos niños necesitan protección en virtud de lo que establece la ley 136-03”, expuso.



Señaló que también tienen en la Justicia otros cuatro casos, uno de los cuales corresponde a una persona que estaba dentro del sistema nacional de servicios de salud dando asistencia sin ser profesional.



Destacó que las víctimas de intrusismo tienen que denunciarlo ante el Ministerio de Salud Pública, para que puedan accionar en contra de los que están cometiendo el delito.

Salud ha cerrado más de 100 centros en el año

El titular de la Dirección de Habilitación y Acreditación del Ministerio de Salud Pública, Juan Gerardo Mesa, informó que en el presente año han cerrado 137 establecimientos asistenciales por no estar habilitados como lo establecen las normativas legales. Dijo que también han clausurado los centros por incumplir la cartera de servicios que están supuestos a ofrecer, o porque tienen un personal que no está preparado para las atenciones que brinda. Dijo que actualmente hay 6 mil 926 establecimientos registrados, de los cuales 2 mil 446 están habilitados y 3 mil 519 tienen la licencia vencida.