Santo Domingo. – En el marco de la XXXIII Jornada Mundial del Enfermo, monseñor Amable Durán, obispo auxiliar de Santo Domingo, presidió la celebración de la eucaristía en acción de gracias en la Catedral Primada de América, conmemorando el Día Mundial del Enfermo en honor al Día de Nuestra Señora de Lourdes y en el contexto del Año Jubilar 2025.

El mensaje del papa Francisco, que recuerda a la humanidad que “la esperanza no defrauda y nos hace fuertes en la tribulación”, sirvió de inspiración para la celebración, invitando a confiar en la salvación y en las promesas de Dios, incluso cuando aún no se evidencian.

Participaron en la Santa Eucaristía la primera dama de la República, Raquel Arbaje y el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah.

Durante su homilía, monseñor Amable Durán resaltó: “Nos dice el papa Francisco que el dolor lleva siempre consigo un misterio de salvación. Es una expresión muy verdadera, por eso el dolor entra en la dinámica profunda del amor, no ama verdaderamente quien no lo experimenta. La palabra nos invita a mirar a Jesús; cuando ponemos la esperanza en Dios, aun en medio del sufrimiento, de sentirnos impotentes e inútiles, en Jesucristo siempre encontramos una luz, una fuerza, una gracia que renueva nuestra esperanza. Es una esperanza que no defrauda”.

“Los sacerdotes y los ministros cuando llevamos la comunión a tantos enfermos, podemos experimentar, a veces, que el enfermo es el que me anima a mí en la fe, porque tiene una fortaleza espiritual, el Señor pone en sus labios y en su corazón unas palabras que nos sirven de estímulo, nos retan y no llevan a mirar la sacramentalidad de la enfermedad. No por casualidad Dios ha hecho de la enfermedad también un sacramento, como signo de santificación propia y para los demás; porque el médico se santifica atendiendo al enfermo, también la enfermera y quien de manera desinteresada va dedicando su tiempo a este cuidado tan necesario y útil en nuestra iglesia y nuestra sociedad”, señaló monseñor Durán.

Previo a la eucaristía, se realizó una procesión desde la plazoleta de los Curas hasta la Catedral Primada de las Américas, en honor al Año Jubilar por los Enfermos, para visibilizar de manera simbólica el compromiso con los pacientes provenientes de segmentos sociales menos favorecidos.

Ambos eventos, organizados por la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo, forman parte de un extenso programa que se desarrolló del 2 al 11 de febrero, durante el cual se llevaron a cabo decenas de actividades orientadas a la promoción de la salud, jornadas médicas y evangelización a través de la red de centros de salud, parroquias y zonas vicariales del Gran Santo Domingo y la provincia Monte Plata, beneficiando a más de 10,000 pacientes.

Sor Trinidad Ayala Adames, coordinadora general de la Pastoral de la Salud, reconoció el compromiso del sector médico y afirmó: “Gracias al apoyo que nos brindan las autoridades e instituciones representantes de la salud de nuestro país, cuyos esfuerzos por desarrollar políticas públicas en beneficio de la población más vulnerable son constantes. Agradecemos a todos los pacientes la confianza depositada en los establecimientos de salud, a los voluntarios y al personal sanitario por su vocación de servicio y el cuidado humanizado hacia quienes más lo necesitan.”

Asimismo, Ayala destacó el respaldo del arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, así como el compromiso de los equipos de comunicación eclesiales y nacionales, quienes velan por la igualdad y el bienestar de la población dominicana, en especial de los más carenciados.

La eucaristía celebrada el martes, 11 de febrero, también fue concelebrada por monseñor Benito Ángeles y los sacerdotes Nelson Clark, Abraham Apolinario, Ramón Báez, José Ramón Santana, Evaristo Heres y Demetrio Romero.

Estuvieron presentes en la misa el director de Habilitación de Servicios Y Establecimientos, Dr. Juan Gerardo Mesa y la directora nacional de Enfermería, Yolanda Saturria; además comisiones de la Armada Dominicana, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

Asimismo, el director del Hospital Docente Padre Billini, Xavier Antonio Roque; la presidenta de los odontólogos católicos, Arabella Michelen; autoridades del sector salud y farmacéutico; una amplia delegación de la Asociación Dominicana de Voluntariado Hospitalario y de Salud, Inc. (ADOVOHS); miembros del cuerpo de Damas Voluntarias de la Pastoral; así como pacientes, familiares, feligreses y colaboradores.

La celebración pudo ser seguida en vivo a través del canal de YouTube de la Catedral Primada de las Américas.