El pasado primero de marzo en el país se cumplieron tres años de la llegada del coronavirus, y según actores del sector sanitario, el Gabinete de Salud que en su momento dirigió la vicepresidenta Raquel Peña, fue clave para frenar la propagación de la enfermedad.



Así lo piensa el doctor Mario Lama, quien al participar en el simposio sobre la evaluación y respuesta de impacto del covid-19, calificó su conformación como el primer acierto de la presente gestión, porque se creó una estructura con la que se logró articular las instituciones que eran vitales para mantener libres del virus a la población.



“Teníamos reuniones seguidas presenciales y virtuales, sin importar la hora”, expresó el titular del Servicio Nacional de Salud (SNS), que es uno de los miembros del gabinete, donde también tienen participación el director del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y el encargado del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promesecal), Adolfo Pérez de León.



Dijo que a través de dicha estructura se creó una red de hospitales conformada por unos 150 centros que debían garantizar el ingreso de todos los pacientes, incluyendo a los que necesitaban soporte ventilatorio.



Asimismo, declaró que habilitaron 18 establecimientos de salud para asistir de manera exclusiva a todas las personas afectadas con el virus.



“Fuimos innovadores y no adoptamos protocolos necesariamente de otros países”, expresó el galeno, quien a la vez indicó que la puesta en funcionamiento del edificio b de la ciudad de sanitaria Luis Eduardo Aybar, fue de gran ayuda para hacer frente a la condición, porque se añadieron al sistema 110 camas de cuidados intensivos y más de 50 ventiladores.



Afirmó que desde el Estado nunca se escatimó esfuerzo para que el país tuviera el primer lugar con los recursos tecnológicos y medicamentos para abordar la enfermedad, y por eso se convirtió en referencia para otras naciones.



Siempre estar preparados



Aunque el covid-19 ya no está causando los estragos que produjo cuando se volvió una emergencia en todo el mundo, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, entiende que no se puede bajar la guardia para prevenir alguna eventualidad con la afección.



El funcionario también considera que la nación debe estar lista para enfrentar patologías como el sarampión, la tuberculosis, el zika y la difteria, que por su incidencia pueden originar una epidemia.



“Tenemos que estar siempre preparados”, expresó ayer el facultativo al encabezar el referido congreso.

Dijo que una de las grandes lecciones aprendidas con la pandemia, fue que a nivel nacional se empezaron aceptar las disposiciones de la Ley General de Salud, sin embargo, declaró que el comportamiento del covid-19 demostró que se debe modificar la de compras y contrataciones, por la complejidad que tienen los procesos, en especial los que se realizan en situaciones de emergencias.

Hospitales demandan más especialistas

El director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, indicó que el covid-19 dejó en evidencia que en la red pública se necesitan emergenciólogos, intensivistas, así como geriatras, razón por la que considera que la formación de nuevos especialistas debe estar sujeta a las necesidades del país. Lama también señaló que por el impacto provocado por la pandemia del coronavirus en la salud mental se requieren más psiquiatras, porque los que están a nivel nacional no superan los 230, aunque la mayoría, unos 178, laboran en los centros de salud que son de carácter público.