El Ministerio de Salud Pública reunió a las sociedades médicas especializadas y al Colegio Médico Dominicano (CMD) para analizar la situación de las enfermedades respiratorias.



Las entidades analizaron la situación del nuevo virus que está circulando en China, con el propósito de comprender el estado actual y evaluar su impacto potencial.



De igual forma, se procura desarrollar estrategias para abordar la situación.



Las autoridades de Salud Pública pidieron a la población estar tranquila, y seguir vacunándose contra la influenza.



Con el lema “Evaluación de la Alerta Global por Brote de Virus Respiratorio en China: Análisis y Acciones Coordinadas”, el Ministerio de Salud realizó una mesa técnica de cara a estar pendientes y tomar todas las medidas que sean necesarias y pertinentes para evitar un aumento en los virus respiratorios que están afectando al país.



El ministro de Salud, Daniel Rivera dijo que hay que estar vigilante y que la institución en colaboración con miembros de las sociedades médicas especializadas, está llevando a la población un mensaje de confianza y tranquilidad y buscan garantizar transparencia en la información que se ofrecen.



“Nosotros vamos a informar siempre cada vez que surjan eventos en salud, al tiempo que instó a la población a seguir aplicándose la vacuna de la influenza y otros biológicos para evitar mayores consecuencias en los diferentes virus y enfermedades. Con este encuentro no queremos alarmar, sino dar confianza, y cada vez que la Organización Mundial de la Salud emita una alerta, también estaremos en vigilancia y atentos al surgimiento de los virus y enfermedades que fruto al cambio climático puedan aparecer”. Dijo Rivera.



Señaló que el objetivo es que no se creen alarmas innecesarias a través de las redes sociales y los medios de comunicación.



En el encuentro, la neumóloga Natalia García presentó la situación actual a nivel mundial dijo que se está observando un aumento de los casos asociados a las infecciones respiratorias, que pueden estar vinculados a los patrones estacionales y al fenómeno climático “El Niño”.



Descarta cólera en Barahona



Autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), informaron este martes que, en los resultados de análisis realizados a las personas fallecidas en la comunidad de la Ciénaga, provincia Barahona, no arrojaron evidencia de Vibrio cholerae (cólera), luego de la aparición del brote diarreico agudo en la referida zona, por el consumo de agua contaminada.



Gina Estrella, directora de Gestión de Riesgo y Atención a Desastre, explicó que solo hay 29 pacientes ingresados en el Hospital Regional Universitario Jaime Mota, de estos seis son dominicanos y el resto de nacionalidad haitiana, a quienes no se les ha dado de alta por otras complicaciones de salud.



“Luego de recibir los resultados de la autopsia podemos decir con seguridad que ninguna de las muertes que se presumía eran por cólera, están todos descartados y aseguramos que esta situación va ser controlada en su totalidad”, dijo Estrella.