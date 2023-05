En los primeros meses del presente año, la República Dominicana registra 3 mil 693 casos de varicela, que según las autoridades no representan un peligro para la población porque la enfermedad tiene un contagio leve y una mortalidad que no es significativa.



En rueda de prensa, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, destacó ayer que a pesar de que el virus es altamente infeccioso, los síntomas apenas duran entre cinco o 10 días, por lo que usualmente no se requiere hospitalización.



Asimismo, señaló que el padecimiento se caracteriza por causar sarpullidos o pápulas llenas de líquidos en algunas partes del cuerpo que luego explotan, razón por lo cual indicó que los infectados se deben manejar con aislamiento para que no contribuyan con su propagación, además con hidratación y fármacos paliativos.



En el encuentro semanal con los medios de parte de los actores del sector salud, la doctora Aida Lucía Vargas, titular de la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas (DIV), también manifestó que los afectados con varicela pueden tener episodios de fiebre, y que el rash que aparece en la piel desaparece a los tres o cuatro días, por esto recomienda no bañarlos con orina u otras sustancias.



Declaró que están estudiando el comportamiento del virus cuya incidencia suele aumentar entre la semana epidemiológica número 19 y 20, para determinar si es necesario adquirir inmunobiológicos para contrarrestar el contagio, ya que no están disponibles dentro del programa nacional de vacunación porque la afección aún no representa una carga para el sistema hospitalario.



El doctor Ronald Skewes, de la Dirección General de Epidemiología (Digepi), dijo que el incremento de la varicela para dicho periodo de tiempo que en el calendario epidemiológico se sitúa en el mes de mayo, está sucediendo en todo el territorio nacional desde hace unos años.



“Siempre se produce todos los años un pico”, resaltó el galeno, que destacó que el aislamiento de los afectados es una de las formas más efectivas de combatir la enfermedad.

Contagios de viruela son más en Santo Domingo

Según la Dirección General de Epidemiología, Santo Domingo es la demarcación del país que tiene más casos de la enfermedad de la piel con 734, y a esta le sigue el Distrito Nacional que registra 372. En San Cristóbal también se ha notificado una alta cantidad de enfermos con varicela, ya que la provincia sureña es la tercera en el renglón de más casos con 351. Las que menos tienen son Sánchez Ramírez con 25, Monseñor Nouel donde se han reportado 18, Salcedo que tiene 17, María Trinidad Sánchez 14 y El Seibo con 11. Mientras que Pedernales es la única que no tiene contagios.